Як вдома власноруч швидко зробити свічку, яка довго горить і коштує копійки. Дуже простий спосіб.

Відключення електроенергії через обстріли російською армією енергетичної інфраструктури України призвели до того, що люди почали буквально змітати з полиць магазинів передусім всі види свічок.

Тому відомий блогер-хімік Гліб Репіч вирішив поділитися корисним лайфхаком і показав у своєму Tik-tok, як можна самостійно виготовити свічку з підручних матеріалів, які є в кожному будинку, передає NNS.

Хімік продемонстрував, що свічку можна виготовити всього за 1 хвилину просто у себе вдома. Для цього потрібно всього лише три інгредієнти. Блогер запевняє, що така свічка має наднизьку собівартість – близько 1 гривні, а горіти буде дуже довго.

Як виготовити свічку в домашніх умовах всього за 1 хвилину

Для виготовлення свічки потрібно:

Металева кришка від банки;

Соняшникова олія (краще рафінована);

Ватні диски;

Процес виготовлення дуже простий: