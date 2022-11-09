Як вдома власноруч швидко зробити свічку, яка довго горить і коштує копійки. Дуже простий спосіб.
Відключення електроенергії через обстріли російською армією енергетичної інфраструктури України призвели до того, що люди почали буквально змітати з полиць магазинів передусім всі види свічок.
Тому відомий блогер-хімік Гліб Репіч вирішив поділитися корисним лайфхаком і показав у своєму Tik-tok, як можна самостійно виготовити свічку з підручних матеріалів, які є в кожному будинку, передає NNS.
Хімік продемонстрував, що свічку можна виготовити всього за 1 хвилину просто у себе вдома. Для цього потрібно всього лише три інгредієнти. Блогер запевняє, що така свічка має наднизьку собівартість – близько 1 гривні, а горіти буде дуже довго.
Як виготовити свічку в домашніх умовах всього за 1 хвилину
Для виготовлення свічки потрібно:
- Металева кришка від банки;
- Соняшникова олія (краще рафінована);
- Ватні диски;
Процес виготовлення дуже простий:
- Налийте невелику кількість олії в кришку від банки. Олія підійде будь-яка, можете придбати завчасно найдешевшу, яку тільки зможете знайти.
- Підготуйте звичайні ватні диски. З ватного диска потрібно зробити гніт, розділивши його навпіл та сформувавши щось подібне до капелюха.
- Покладіть гніт з ватного диска в кришку від банки з олією. Прослідкуйте, щоб олія обов’язково повністю просочила весь ватний диск.
- Піднесіть вогонь до саморобної свічки та трохи потримайте, тому що олійна свічка з ватного диска має трішки менший коефіцієнт загоряння.
@glebrepich Свічка за хвилину, по акції Ціна тижня у Сільпо 😉 #глібрепіч ♬ Pascal Letoublon – Friendships（Remix） – 杨邪