Чому українцям не видаватимуть «живі гроші» за зруйноване житло – розповів Олександр Кубраков

Віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков розповів, чому українцям не видаватимуть «живі гроші» за зруйноване житло, передає НСН.

Отримати компенсацію грошима українці зможуть лише у разі самостійного ремонту (відновлення) зруйнованого житла чи будівництва нового будинку. В інших випадках постраждалий отримає сертифікат – гарантію фінансування купівлі квартири або іншого житлового приміщення.

«Ми впроваджуємо максимально прозорі механізми. Людина вибирає собі те, що їй потрібно, а держава перераховує продавцеві кошти, що відображають у житловому сертифікаті вартість зруйнованого житла. Це механізм, який максимально усуває корупційні ризики, а люди гарантовано отримують своє житло», розповів Микола Кубраков.

Відповідні правила прописані в ухвалені урядом законопроекті.

Чому українцям не видаватимуть «живі гроші» за зруйноване житло

У ньому прописано терміни розгляду заявок на компенсації, а також терміни видачі самих сертифікатів. На це дається 30 днів. Першими житлові сертифікати отримають ті, хто вже подавав заявки на відшкодування втрат у Дії чи ЦНАПі. Також прийнятий закон визначає пріоритетне право на компенсацію для осіб, які:

Отримали внаслідок війни інвалідність;

Є членами сім’ї загиблого ветерана війни;

Є членами багатодітних сімей;

Мають інвалідність 1-ї та 2-ї груп;

Є спадкоємцями осіб усіх цих категорій.

Яким будем механізм компенсацій за знищене житло – розповів Кубраков