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Хто першим отримає компенсацію за зруйноване житло: список

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Хто першим отримає компенсацію за зруйноване житло: список
Національна служба новин - NNS

Стало відомо, хто першим отримає компенсацію за зруйноване житло. В Мінінфраструктури підготували відповідний законопроєкт, передає НСН.

Хто першим отримає компенсацію за зруйноване житло

  • Учасники бойових дій;
  • Мобілізовані, які мають статусу УБД;
  • Люди, які отримали внаслідок війни інвалідність;
  • Сім’ї загиблих ветеранів війни;
  • Багатодітні сім’ї;
  • Особи з інвалідністю І та II груп;
  • Спадкоємці громадян усіх перерахованих категорій.

Хто першим отримає компенсацію за зруйноване житло: список

На компенсацію за зруйноване житло можуть претендувати:

  1. Власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;
  2. Замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізособи);
  3. Фізособи, що інвестували/фінансують будівництво;
  4. Члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили декларацію про нього;
  5. Спадкоємці всіх перелічених осіб.

Водночас компенсувати втрату житла не будуть особам, які під санкціями й тим, хто має судимість за злочини проти засад нацбезпеки України, а також їхнім спадкоємцям.

Джерело

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