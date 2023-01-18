Хто першим отримає компенсацію за зруйноване житло: список

Стало відомо, хто першим отримає компенсацію за зруйноване житло. В Мінінфраструктури підготували відповідний законопроєкт, передає НСН.
Хто першим отримає компенсацію за зруйноване житло
- Учасники бойових дій;
- Мобілізовані, які мають статусу УБД;
- Люди, які отримали внаслідок війни інвалідність;
- Сім’ї загиблих ветеранів війни;
- Багатодітні сім’ї;
- Особи з інвалідністю І та II груп;
- Спадкоємці громадян усіх перерахованих категорій.
На компенсацію за зруйноване житло можуть претендувати:
- Власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;
- Замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізособи);
- Фізособи, що інвестували/фінансують будівництво;
- Члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили декларацію про нього;
- Спадкоємці всіх перелічених осіб.
Водночас компенсувати втрату житла не будуть особам, які під санкціями й тим, хто має судимість за злочини проти засад нацбезпеки України, а також їхнім спадкоємцям.
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