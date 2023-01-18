Хто першим отримає компенсацію за зруйноване житло: список

Стало відомо, хто першим отримає компенсацію за зруйноване житло. В Мінінфраструктури підготували відповідний законопроєкт, передає НСН.

Хто першим отримає компенсацію за зруйноване житло

Учасники бойових дій;

Мобілізовані, які мають статусу УБД;

Люди, які отримали внаслідок війни інвалідність;

Сім’ї загиблих ветеранів війни;

Багатодітні сім’ї;

Особи з інвалідністю І та II груп;

Спадкоємці громадян усіх перерахованих категорій.

На компенсацію за зруйноване житло можуть претендувати:

Власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків; Замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізособи); Фізособи, що інвестували/фінансують будівництво; Члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили декларацію про нього; Спадкоємці всіх перелічених осіб.

Водночас компенсувати втрату житла не будуть особам, які під санкціями й тим, хто має судимість за злочини проти засад нацбезпеки України, а також їхнім спадкоємцям.

Джерело

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