Виплати українцям від ООН у вересні: стало відомо, хто отримає допомогу

Нарешті стала доступна інформація стосовно того, хто отримає допомогу від ООН наступного місяця. Виплати українцям будуть здійснювати через єДопомогу

Кількість українців, що отримають допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН становить 276 тисяч громадян. Крім того, до міжнародної організації вже передані списки від Міністерства соціальної політики України.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

Отримати допомогу зможуть жителі 11 областей країни. В пріоритеті будуть особи з інвалідністю та малозабезпечені сім’ї. Отже, це стосується жителів: Донецької, Дніпропетровської, Київської, Запорізької, Луганської, Одеської, Миколаївської, Чернігівської, Сумської, Херсонської та Харківської областей.

Для отримання допомогу громадяни подавали свої заяви на платформі «єДопомога». В загальному, близько 1 246 701 осіб зможуть отримати допомогу на платформі. Подати заяву на отримання допомоги може кожен, проте, перевага буде надаватись менш соціально захищеним громадянам України.

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