Грошова допомога 33000 гривень: в Україні можна отримати виплати за 6 програми

Внутрішньо переміщені особи окрім щомісячної допомоги зможуть отримати кошти від інших міжнародних організацій. Грошова допомога 33000 гривень – як оформити виплати

Одразу кілька міжнародних організацій вирішили допомогти українцям, яким довелось покинути рідні місця в пошуках безпеки. Детальніше про допомогу нагадало Міністерство соціальної політики.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

Перш за все вам необхідно подати заяву на платформі «єДопомога».

1. ЮНІСЕФ. Допомога надається багатодітним сім’ям з 3 або більше дітьми до 18 років, один з яких, як мінімум, повинен бути у віці до 2-х років. Сума матеріальної виплати становить 2220 гривень на кожного члена сім’ї, але не більше ніж на 5 осіб.

2. Міжнародна організація міграції. Допомогу зможуть отримати особи з інвалідністю, у тому числі з-поміж ВПО. Розмір виплати – 2220 грн на кожного члена сім’ї. Допомога буде нараховуватись протягом 3-х місяців.

3. Червоний Хрест надає допомогу малозабезпечені сім’ям-переселенцям. Розмір матеріальної допомоги становить 2500 грн.

4. Допомога у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН. У пріоритеті також ВПО з постраждалих областей – Донецької, Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Сума 2220 грн на кожного члена домогосподарства, але до 3-х осіб протягом 3-х місяців.

5. Допомога від Верховного комісара ООН у справах біженців. У пріоритеті – пенсіонери з-поміж ВПО, які отримують пенсію до 3000 грн. Їм сплачуватимуть 3 місяці по 2220 грн.

6. Допомога від RED ROSE CDS LIMITED. На пілотній стадії допомога надається пенсіонерам та особам з інвалідністю у складі ВПО. Розмір – 2220 грн на кожного члена сім’ї з можливістю продовження.

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