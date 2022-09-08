Чи можливий наступ на Дніпро та Кривий Ріг – Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів чи можливий наступ на Дніпро та Кривий Ріг

Про це пише Дніпро обласний у Телеграм, передає NNS

Певні оперативні перспективи для противника проглядаються на Ізюмському та Бахмутському напрямках. Імовірною кінцевою метою таких дій може розглядатися вихід на адміністративний кордон Донецької області.

Ще більш привабливою для противника може виглядати перспектива просування на Запорізькому напрямку. Вона забезпечує подальші дії на північ та створення прямої загрози оволодіння Запоріжжям та Дніпром, що в свою чергу призведе до втрати українською стороною контролю над значною частиною Лівобережної України.

При цьому Дніпропетровщини може торкнутися ще один сценарій. У разі, якщо у росії будуть успіхи на Південнобузькому напрямку з оперативного плацдарму на правому березі річки Дніпро. Це підвищить шанси виходу на Миколаїв та Одесу. Також можливим стане наступ у напрямку Кривого Рогу.

Водночас це лише можливі глобальні плани рашистів.

Наші військові готові дати йому гідну відсіч.

Війна не закінчиться у 2022 році, не виключається повторний наступ рф на Київ — Залужний