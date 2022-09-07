Очевидно, що війна не завершиться в 2022 році, тому Генштаб ЗСУ вже зараз розглядає перспективи ведення бойових дій на наступний рік.

При цьому не виключається, що ворог поновить наступи на напрямках, де бойові дії завершались весною.

Про це у спільній статті для “Укрінформу” написали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та генерал-лейтенант, перший заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Михайло Забродський, передає NNS з посиланням на delo.ua.

“Не виключені з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь”, йдеться в статті.

2023-й стане важливим етапом у війні. Наступного року, як зазначають генерали, Україна має завдати кількох послідовних контрударів, але війна не зупиниться, навіть якщо Росія втратить контроль над окупованим Кримом.

“Припустімо, ЗС України досягли повного успіху в кампанії 2023 року та оволоділи півостровом Крим. Вкрай позитивне політичне та інформаційне значення такого стратегічного успіху переоцінити важко. Разом з тим, по-іншому можна оцінювати воєнне значення такої перемоги. РФ втрачає базу для Чорноморського флоту, аеродромну мережу, значну кількість запасів матеріальних засобів і, найімовірніше, значну кількість особового складу і техніки. Водночас, ніщо не може суттєво завадити болісному але цілком реальному перебазуванню Чорноморського флоту до військово-морської бази Новоросійськ на східному узбережжі Чорного моря і військова присутність агресора в регіоні буде збережена разом із загрозою ракетних ударів. Подібне можна припустити і для використання російською авіацією, наприклад, аеродромів Приморсько-Ахтарськ та Єйськ. Втрата значної кількості запасів матеріальних засобів для ЗС РФ матиме лише тимчасовий ефект. Втрати в особовому складі й техніці, щонайменше, в плані чисельності, росіяни з часом можуть поповнити. Підсумовуючи сказане та обговорюючи вже подальші перспективи, після 2023 року, можна вести мову лише про новий етап протистояння. Звісно, з іншими вихідними даними і перспективами, але знову ж таки – триваючий конфлікт, втрати життів, витрати ресурсів і до кінця невизначений кінцевий результат”, йдеться у статті.

Ключове значення для ходу війни матиме можливість ЗСУ завдавати ударів по військових цілях на території Росії. Генерали не беруться прогнозувати строки завершення навіть активної фази війни, але зазначають, бойові дії не завершаться цього року.

“Окремо стоїть питання тривалості зазначеного конфлікту. Адже в жодному уявленні він вже не вкладається ані в рамки анонсованого російського “бліцкригу”, ані в тривалість активних фаз бойових дій у війнах початку 21-го сторіччя. У будь-якому випадку, тривалість війни вже вимірюється місяцями. І існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року”, резюмується в статті.

Що потрібно для перемоги нашої країни, і які цілі ставить ЗСУ на 2023 рік – Залужний