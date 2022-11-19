10 популярних продуктів, які не варто запасати – не такі довговічні, як здавалося

“Стратегічний запас продуктів” потрібно готувати правильно. Які 10 продуктів не варто запасати, через те, що вони мають обмежений термін придатності

Враховуючи, що через російські обстріли сильно постраждала українська енергетична сфера, і тепер запроваджено регулярні відключення, багато українців почали робити такі запаси продуктів, які можна зберігати без холодильника. Однак, до таких запасів варто віднестися відповідальніше, адже деякі продукти не такі довговічні, як це може здаватися.

Про це розповідає NNS

Той факт, що ці продукти мають чи не нескінченний термін придатності, — це величезна помилка. Що це за продукти читайте далі.

Топ-10 продуктів, запаси яких не слід робити

Приправи термін зберігання спецій не повинен перевищувати 1 року, а в ідеалі їх потрібно використовувати за пів року. Інакше вони втрачають аромат, колір, смак та корисні властивості.

Бурий рис — термін придатності продукту 18 місяців, тому не потрібно закуповувати крупу мішками, достатньо лише пари упаковок.

Кава — необсмажені кавові зерна зберігаються один рік, а термообробці, що піддавалися, — 30 місяців. Відкрите пакування кави краще тримати в холодильнику.

Борошно після тривалого зберігання вона починає розмокати. Також у муці, як і в крупах, часто заводяться паразити.

Дріжджі — прострочені дріжджі втрачають свою властивість підіймати тісто, тому стають марними.

Горіхи — горіхи, що довго зберігаються, стають гіркими, покриваються невидимою пліснявою і можуть серйозно нашкодити здоров’ю.

Розпушувач для тіста — при тривалому зберіганні він вбирає вологу і втрачає свої властивості.

Сир — забудьте про заморожування продукту. Після розморожування в ньому можуть активно розмножуватися небезпечні бактерії та й смакові властивості будуть вже не такими, як були.

Соуси — з кожним днем ​​відкритий продукт все більше псуватиметься, а бактерії на ньому стрімко розмножуватимуться.

Рослинна олія – відкриту упаковку слід використовувати за місяць.

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Список продуктів, які можуть довго зберігатися без холодильника