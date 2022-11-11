Список продуктів, які можуть довго зберігатися без холодильника

Через обстріли інфраструктури енергосистема країни зазнала значних пошкоджень. По Україні вводяться відключення світла. Які продукти можуть довго зберігатися без холодильника – корисні поради
Список продуктів з довготривалим терміном від NNS
Передусім зазначимо про овочі, які зберігатимуться найдовше. Серед них картопля, буряк, морква, капуста, часник, цибуля, гарбуз, яблука.
Що можна зберігати без холодильника
- Консерви (овочеві, фруктові, м’ясні, рибні, джеми, варення). Обов’язково перед придбанням зверніть увагу на термін придатності та цілісність упаковки.
- М’ясо сушене та в’ялене;
- Крупи (рис, гречку, кус-кус, булгур, пшеничну крупу та інше зберігайте у герметичній тарі у прохолодному сухому приміщенні), бобові (нут, сочевиця, горох);
- Борошно (пшеничне можна зберігати протягом найдовшого терміну – від 3 до 6 місяців у закритому пакеті та до 1 року в морозильній камері холодильника));
- Хлібні вироби (сухарі, крекери, лаваші, снеки, білий тостовий хліб, але його треба зберігати за холодних умов)
- Макаронні вироби (гарно зберігаються та продаються за доступною вартістю);
- Сухі супи та пюре, вермішель та лапша швидкого приготування;
- Солодощі;
- Дитяче харчування (суміші, каші, пюре, печиво);
- Сухі сніданки та кукурудзяні пластівці;
- Рослинна та кокосова олія (остання зберігається понад 2 роки), оцет (для нього потрібна герметична тара, яку треба тримати подалі від сонячних променів у темному та прохолодному місці);
- Кава, чай;
- Насіння соняшнику;
- Сухе молоко (зберігається до 10 років, якщо тримати у герметичній ємності та у сухому прохолодному місці);
- Мед (сирий нефільтрований можна зберігати приблизно рік)
- Сіль, цукор, приправи та спеції (тримайте у герметичному контейнері та у темному місці без вологи);
- Сухофрукти, горіхи;
- Арахісове масло.
Що можна зберігати довгий час у холодильнику
- Суха ковбаса, сосиски;
- Ультрапастеризоване молоко;
- Вареники, пельмені (в морозилці);
- Морожені овочі та фрукти (в морозилці);
- Сирники, запіканки;
- Тверді сири.
Джерело – 5ua
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