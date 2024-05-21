Гуманітарна допомога для родин СЖО і ВПО у Запоріжжі: як отримати

Різнопланова гуманітарна допомога для родин СЖО і ВПО у Запоріжжі надається громадською організацією «Українське жіноцтво». Розповідаємо, як отримати.

Гуманітарна допомога для родин СЖО і ВПО у Запоріжжі

Громадська організація “Українське жіноцтво” оголосила про попередній збір заявок/потреб від родин ВПО та СЖО з дітьми в місті Запоріжжі та Запорізькому районі.

Хто може отримати допомогу

сім’ї з дітьми до 18 років, постраждалі від війни;

діти, які втратили батьків/піклувальників через війну;

сім’ї з дітьми з інвалідністю чи-то особливими освітніми потребами;

сім’ї з дітьми з хронічними/важкими хворобами/захворюваннями;

одинокі матері/батьки, або вдови/вдівці ;

сім’ї, в яких принаймні один з батьків має інвалідність;

вагітні жінки.

Для участі в проекті необхідно заповнити анкету один раз на родину й очікувати, в подальшому, на запрошення від соціальних працівників організації.

Будь ласка дуже уважно заповнюйте свої дані, вони є передумовою для подальшої потенційної участі в наших нових проектах, – закликають благодійники

Вони нагадують, що дана гугл-форма – попередній збір заявок/потреб задля кращої підготовки до нового “сезону”, відповідно, час очікування таких результатів може зайняти певний час.

Прохання не заповнювати дану анкету ті родини, які постійно чи-то вимушено мешкають в інших областях України чи, навіть, закордоном.

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