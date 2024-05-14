Допомога ВПО у Кривому Розі: відкрито реєстрацію на отримання продуктів, одягу і гігієнічних засобів

Допомога ВПО у Кривому Розі надається, зокрема, Благодійним фондом «Розвиток міста». Сьогодні відкрито реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги для родин переселенців.

Допомога ВПО у Кривому Розі: що можна отримати

набір продуктів.

памперс 2-ка – вік дитини 0-6 місяців.

памперс 1-ка для вагітних за наявності оригіналу обмінної карти. Кількість памперсів обмежена.

набір дитячого харчування для дітей віком від 1 до 3 років. Овочеве пюре – 20 шт.

набір для гігієни, мило.

одяг дитячий та дорослий.

Хто може отримати

Родини ВПО з довідкою від 2023-2024 років.

Увага! З моменту отримання допомоги від даного благодійного фонду повинно пройти мінімум 2 місяці (60 днів)

Коли можна отримати

Видача проводитиметься у четвер 16.05.24 року з 10:00 до 12:00.

Видача в порядку живої черги. Першочерговість отримання мають: багатодітні родини, три та більше дітей віком від 0 до 18 років,

родини що виховують дітей з інвалідністю.

Реєстраційна форма для отримання гуманітарної допомоги знаходиться ТУТ

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