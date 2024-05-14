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Допомога ВПО у Кривому Розі: відкрито реєстрацію на отримання продуктів, одягу і гігієнічних засобів

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Журналіст
Допомога ВПО у Кривому Розі: відкрито реєстрацію на отримання продуктів, одягу і гігієнічних засобів

Допомога ВПО у Кривому Розі надається, зокрема, Благодійним фондом «Розвиток міста». Сьогодні відкрито реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги для родин переселенців.

Допомога ВПО у Кривому Розі: що можна отримати

  • набір продуктів.
  • памперс 2-ка – вік дитини 0-6 місяців.
  • памперс 1-ка для вагітних за наявності оригіналу обмінної карти. Кількість памперсів обмежена.
  • набір дитячого харчування для дітей віком від 1 до 3 років. Овочеве пюре – 20 шт.
  • набір для гігієни, мило.
  • одяг дитячий та дорослий.

Допомога ВПО у Кривому Розі: відкрито реєстрацію на отримання продуктів, одягу і гігієнічних засобів

Хто може отримати

Родини ВПО з довідкою від 2023-2024 років.

Увага! З моменту отримання допомоги від даного благодійного фонду повинно пройти мінімум 2 місяці (60 днів)

 

Коли можна отримати

Видача проводитиметься у четвер 16.05.24 року з 10:00 до 12:00.

Видача в порядку живої черги.

Першочерговість отримання мають:

  • багатодітні родини, три та більше дітей віком від 0 до 18 років,
  • родини що виховують дітей з інвалідністю.

Реєстраційна форма для отримання гуманітарної допомоги знаходиться ТУТ

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