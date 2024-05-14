Допомога ВПО у Кривому Розі: відкрито реєстрацію на отримання продуктів, одягу і гігієнічних засобів

Допомога ВПО у Кривому Розі надається, зокрема, Благодійним фондом «Розвиток міста». Сьогодні відкрито реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги для родин переселенців.
Допомога ВПО у Кривому Розі: що можна отримати
- набір продуктів.
- памперс 2-ка – вік дитини 0-6 місяців.
- памперс 1-ка для вагітних за наявності оригіналу обмінної карти. Кількість памперсів обмежена.
- набір дитячого харчування для дітей віком від 1 до 3 років. Овочеве пюре – 20 шт.
- набір для гігієни, мило.
- одяг дитячий та дорослий.
Хто може отримати
Родини ВПО з довідкою від 2023-2024 років.
Увага! З моменту отримання допомоги від даного благодійного фонду повинно пройти мінімум 2 місяці (60 днів)
Коли можна отримати
Видача проводитиметься у четвер 16.05.24 року з 10:00 до 12:00.
Видача в порядку живої черги.
Першочерговість отримання мають:
- багатодітні родини, три та більше дітей віком від 0 до 18 років,
- родини що виховують дітей з інвалідністю.
Реєстраційна форма для отримання гуманітарної допомоги знаходиться ТУТ
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