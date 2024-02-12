Як отримати ваучер на навчання вартістю 30 280 грн

Українці можуть отримати ваучер на навчання вартістю 30 280 грн. Розповідаємо, хто і як може розраховувати на таку державну допомогу.

Хто може отримати ваучер на навчання

Подати заявку на отримання ваучера на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації) можуть:

особи віком 45+

учасник(ця) бойових дій

особа з інвалідністю

внутрішньо переміщена особа

звільнений(а) з військової служби

особа з встановленим фактом позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України

особа, яка отримала поранення, контузію, каліцтво або захворювання в період воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях під час служби, трудової та іншої діяльності, проживання на відповідній території

Як отримати ваучер

Онлайн

Щоб отримати ваучер, можна подати заявку онлайн за цим посиланням.

Заповнена заявка автоматично відправляється до відповідного центру зайнятості, опрацювання якої триває до 3 днів.

Офлайн

Також можна звернутися до найближчого центру зайнятості та отримати особисту консультацію щодо отримання ваучера.

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