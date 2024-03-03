Стартує реєстрація на отримання сертифікатів в АТБ для ВПО у Києві – початок 5 березня

З 5 березня стартує реєстрація на отримання сертифікатів в АТБ для ВПО у Києві.

Переселенці Оболонського, Шевченковського та Подільського районів міста Київ, можуть отримати сертифікати в АТБ від християнської організації “Армія Спасіння”.

У березні родини переселенців можуть отримати (одне на вибір):

кастрюля зі сковорідкою

сертифікат на хімію в АТБ

сертифікат на продукти в АТБ

сертифікат на підгузки дитячі та дорослі в АТБ.

Реєстрація на отримання сертифікатів в АТБ у Києві: графік

05.03 12:00 – сертифікати на продукти

12.03 12:00 – чавуна кастрюля зі сковорідкою

12.03 12:05- сертифікат на продукти

12.03 12:10 – сертифікат на підгузки дитячі та дорослі

12.03 12:15 – сертифікат на побутову хімію

19.03 12:00 – сертифікат на побутову хімію

19.03 12:10 – сертифікат на продукти

26.03 12:00 – сертифікат на продукти

Форми відкриваються у вайбері організації – ТУТ

Джерело: Моя допомога

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