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Стартує реєстрація на отримання сертифікатів в АТБ для ВПО у Києві – початок 5 березня

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Стартує реєстрація на отримання сертифікатів в АТБ для ВПО у Києві – початок 5 березня

З 5 березня стартує реєстрація на отримання сертифікатів в АТБ для ВПО у Києві.

Переселенці Оболонського, Шевченковського та Подільського районів міста Київ, можуть отримати сертифікати в АТБ від християнської організації “Армія Спасіння”.

У березні родини переселенців можуть отримати (одне на вибір):

  • кастрюля зі сковорідкою
  • сертифікат на хімію в АТБ
  • сертифікат на продукти в АТБ
  • сертифікат на підгузки дитячі та дорослі в АТБ.

Реєстрація на отримання сертифікатів в АТБ у Києві: графік

  • 05.03 12:00 – сертифікати на продукти
  • 12.03 12:00 – чавуна кастрюля зі сковорідкою
  • 12.03 12:05- сертифікат на продукти
  • 12.03 12:10 – сертифікат на підгузки дитячі та дорослі
  • 12.03 12:15 – сертифікат на побутову хімію
  • 19.03 12:00 – сертифікат на побутову хімію
  • 19.03 12:10 – сертифікат на продукти
  • 26.03 12:00 – сертифікат на продукти

Форми відкриваються у вайбері організації – ТУТ

Джерело: Моя допомога

Читайте також: Грошова допомога родинам в Україні: реєстрація триватиме до 15 березня

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