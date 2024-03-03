Стартує реєстрація на отримання сертифікатів в АТБ для ВПО у Києві – початок 5 березня

З 5 березня стартує реєстрація на отримання сертифікатів в АТБ для ВПО у Києві.
Переселенці Оболонського, Шевченковського та Подільського районів міста Київ, можуть отримати сертифікати в АТБ від християнської організації “Армія Спасіння”.
У березні родини переселенців можуть отримати (одне на вибір):
- кастрюля зі сковорідкою
- сертифікат на хімію в АТБ
- сертифікат на продукти в АТБ
- сертифікат на підгузки дитячі та дорослі в АТБ.
Реєстрація на отримання сертифікатів в АТБ у Києві: графік
- 05.03 12:00 – сертифікати на продукти
- 12.03 12:00 – чавуна кастрюля зі сковорідкою
- 12.03 12:05- сертифікат на продукти
- 12.03 12:10 – сертифікат на підгузки дитячі та дорослі
- 12.03 12:15 – сертифікат на побутову хімію
- 19.03 12:00 – сертифікат на побутову хімію
- 19.03 12:10 – сертифікат на продукти
- 26.03 12:00 – сертифікат на продукти
Форми відкриваються у вайбері організації – ТУТ
Джерело: Моя допомога
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