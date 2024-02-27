Різні міжнародні організації продовжують надавати фінансову допомогу в Україні. Одна з таких організацій оголосила про запуск реєстрації для виплати жителям Оріхівської міської територіальної громади в Запорізькій області. Передає НСН.

Грошова допомога родинам в Україні: реєстрація триватиме до 15 березня

За інформацією, розміщеною на сторінці CARE.Ukraine, разом з “Консорціумом реагування” планується виділяти грошову допомогу у розмірі 3 600 гривень протягом трьох місяців на кожного члена родини. Загальна сума допомоги в розмірі 10 800 гривень буде виплачена єдиним платежем.

На таку допомогу розраховують місцеві сім’ї та ВПО, які зареєстровані в громаді. Головними умовами для отримання виплати є те, щоб вони не мали коштів від інших організацій та відповідали таким критеріям вразливості:

сім’ї з людьми, які страждають на хронічні захворювання та/або потребують дорогого лікування чи догляду;

сім’ї з вагітними або жінками з дітьми до 2-х років;

сім’ї з трьома і більше дітьми;

сім’ї з людьми з інвалідністю 1 і 2 групи, включно з дітьми з інвалідністю до 18 років або з інвалідністю з дитинства;

сім’ї з батьками-одинаками;

люди похилого віку;

сім’ї, у яких частково або повністю пошкоджено житло внаслідок воєнних дій.

Для реєстрації знадобиться показати пакет документів:

паспорт;

ІПН;

довідку ВПО;

свідоцтво про народження дітей;

документи, що підтверджують статус – посвідчення, довідки про захворювання, інвалідність тощо;

банківські реквізити – IBAN номер.

Заяву на допомогу має подати одна людина за всіх членів родини в місті Оріхів з 28 лютого до 15 березня. Якщо з’являться додаткові запитання, то можна дізнатись про детальну інформацію за номером 0 800 300 960.

Варто зауважити, що про місце та час реєстрації жителі громади отримають індивідуальні повідомлення.

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