Відкрито реєстрацію на безкоштовні курси з англійської у 4 областях України від ГО Відповідальні громадяни.

Курси доступні для мешканців окремих громад таких областей:

Донецька

Харківська

Запорізька

Дніпропетровська

Безкоштовні курси з англійської у 4 областях України: хто і як може подати заявку

Можливість безкоштовно вивчати англійську мову, у найкращих сертифікованих мовних школах, протягом 3-місяців (старт навчання у березні-квітні 2024 року) можуть отримати підлітки та молодь віком від 14 до 24 років, якщо вони проживають у вказаних нижче громадах.

Донецька область:

Краматорська

Дружківська

Покровська

Новодонецька

Добропільська

Мирноградська

Олександрівська,

Білозерська,

Слов’янська.

Запорізька область:

Запорізька,

Кушугумська

Харківська область:

Чугуївська,

Красноградська,

Лозівська,

Краснокутська,

Барвінківська

Дніпропетровська область:

Жовтоводська,

Софіївська,

Дніпровська.

Подати свою заявку можуть як місцеві мешканці зазначених громад, так і ВПО.

Навчання буде організоване як в онлайн, так і в офлайн форматах.

Подати заявку можна ТУТ.

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