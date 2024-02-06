Відкрито реєстрацію на безкоштовні курси з англійської у 4 областях України від ГО Відповідальні громадяни.
Курси доступні для мешканців окремих громад таких областей:
- Донецька
- Харківська
- Запорізька
- Дніпропетровська
Безкоштовні курси з англійської у 4 областях України: хто і як може подати заявку
Можливість безкоштовно вивчати англійську мову, у найкращих сертифікованих мовних школах, протягом 3-місяців (старт навчання у березні-квітні 2024 року) можуть отримати підлітки та молодь віком від 14 до 24 років, якщо вони проживають у вказаних нижче громадах.
Донецька область:
- Краматорська
- Дружківська
- Покровська
- Новодонецька
- Добропільська
- Мирноградська
- Олександрівська,
- Білозерська,
- Слов’янська.
Запорізька область:
- Запорізька,
- Кушугумська
Харківська область:
- Чугуївська,
- Красноградська,
- Лозівська,
- Краснокутська,
- Барвінківська
Дніпропетровська область:
- Жовтоводська,
- Софіївська,
- Дніпровська.
Подати свою заявку можуть як місцеві мешканці зазначених громад, так і ВПО.
Навчання буде організоване як в онлайн, так і в офлайн форматах.
Подати заявку можна ТУТ.
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