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Відкрито реєстрацію на безкоштовні курси з англійської у 4 областях України

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Відкрито реєстрацію на безкоштовні курси з англійської у 4 областях України

Відкрито реєстрацію на безкоштовні курси з англійської у 4 областях України від ГО Відповідальні громадяни.

Курси доступні для мешканців окремих громад таких областей:

  • Донецька
  • Харківська
  • Запорізька
  • Дніпропетровська

Безкоштовні курси з англійської у 4 областях України: хто і як може подати заявку

Можливість безкоштовно вивчати англійську мову, у найкращих сертифікованих мовних школах, протягом 3-місяців (старт навчання у березні-квітні 2024 року) можуть отримати підлітки та молодь віком від 14 до 24 років, якщо вони проживають у вказаних нижче громадах.

Донецька область:

  • Краматорська
  • Дружківська
  • Покровська
  • Новодонецька
  • Добропільська
  • Мирноградська
  • Олександрівська,
  • Білозерська,
  • Слов’янська.

Запорізька область:

  • Запорізька,
  • Кушугумська

Харківська область:

  • Чугуївська,
  • Красноградська,
  • Лозівська,
  • Краснокутська,
  • Барвінківська

Дніпропетровська область:

  • Жовтоводська,
  • Софіївська,
  • Дніпровська.

Подати свою заявку можуть як місцеві мешканці зазначених громад, так і ВПО.

Навчання буде організоване як в онлайн, так і в офлайн форматах.

Подати заявку можна ТУТ.

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