Найкраща допомога – це допомога з пошуком свого місця у житті і надійного заробітку. Наразі відкрито реєстрацію на навчальні курси для жінок з 4 областей України.
Реєстрація на навчальні курси для жінок з 4 областей України
Курси з робітничих та будівельних професій, а також спеціалісток з керування будівельним та вантажним транспортом (при наявності водійських прав) доступні для жінок з Полтавської, Сумської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.
Курси включають:
- курс майстрині малярки-штукатурниці
- курс майстрині плиточниці
- курс майстрині з наклеювання шпалер
- курс майстрині з гіпсокартонних робіт
- фахівчиня з комп’ютерної діагностики авто
- курс трактористки (при наявності водійського посвідчення)
- курс машиністки екскаватора (при наявності водійського посвідчення)
- курс водійки автобуса (при наявності водійського посвідчення)
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