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Відкрито реєстрацію на навчальні курси для жінок з 4 областей України

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Відкрито реєстрацію на навчальні курси для жінок з 4 областей України

Найкраща допомога – це допомога з пошуком свого місця у житті і надійного заробітку. Наразі відкрито реєстрацію на навчальні курси для жінок з 4 областей України.

Реєстрація на навчальні курси для жінок з 4 областей України

Курси з робітничих та будівельних професій, а також спеціалісток з керування будівельним та вантажним транспортом (при наявності водійських прав) доступні для жінок з Полтавської, Сумської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Курси включають:

  • курс майстрині малярки-штукатурниці
  • курс майстрині плиточниці
  • курс майстрині з наклеювання шпалер
  • курс майстрині з гіпсокартонних робіт
  • фахівчиня з комп’ютерної діагностики авто
  • курс трактористки (при наявності водійського посвідчення)
  • курс машиністки екскаватора (при наявності водійського посвідчення)
  • курс водійки автобуса (при наявності водійського посвідчення)

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