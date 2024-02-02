Найкраща допомога – це допомога з пошуком свого місця у житті і надійного заробітку. Наразі відкрито реєстрацію на навчальні курси для жінок з 4 областей України.

Реєстрація на навчальні курси для жінок з 4 областей України

Курси з робітничих та будівельних професій, а також спеціалісток з керування будівельним та вантажним транспортом (при наявності водійських прав) доступні для жінок з Полтавської, Сумської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Курси включають:

курс майстрині малярки-штукатурниці

курс майстрині плиточниці

курс майстрині з наклеювання шпалер

курс майстрині з гіпсокартонних робіт

фахівчиня з комп’ютерної діагностики авто

курс трактористки (при наявності водійського посвідчення)

курс машиністки екскаватора (при наявності водійського посвідчення)

курс водійки автобуса (при наявності водійського посвідчення)

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