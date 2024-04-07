Як безкоштовно евакуюватися з Сумщини з Helping to Leave

Мешканці прикордоння, у тому числі маломобільні громадяни, можуть безкоштовно евакуюватися з Сумщини. Таку допомогу надає організація Helping to Leave. Також здійснюється підтримка людей після евакуації

На Сумщині значно посилилися обстріли з боку росії. Після евакуації представники організації допомагають з придбанням квитків по всій Україні, пошуком розміщення, відновленням документів, евакуацією до ЄС.

Партнери БО “Шлях України” надають тимчасовий прихисток для переселенців у шелтері в Харківській області. Людей забезпечують харчуванням, одягом, sim-картами, надають первинну медичну, психологічну, юридичну допомогу, оформлення документів, соціальних виплат тощо. Також мешканців шелтера за потреби підвезуть на вокзал, в установи для оформлення документів, виплат тощо, придбають квитки до постійного місця проживання.

Особлива увага приділяється евакуації людей з інвалідністю та лежачих людей, які потребують медичного догляду.

Як безкоштовно евакуюватися з Сумщини

Подати заявку на евакуацію можна через кол-центр за номером: (093) 177-64-58

Джерело: Моя допомога

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