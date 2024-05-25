Допомога ВПО з Донеччини на Дніпропетровщині: 25 травня відкривається центр у Кривому Розі

Допомога ВПО з Донеччини на Дніпропетровщині систематично надаватиметься у Кривому Розі. Сьогодні – відкриття центру. Розповідаємо подробиці.

Допомога ВПО з Донеччини на Дніпропетровщині – кого саме стосується

Йдеться про переселенців з Волноваського району Донецької області. Для них 25 травня відкривається центр у Кривому Розі.

25 травня 2024 року об 11:00 годині відбудеться відкриття Центру підтримку ВПО “Пліч-о-пліч” у м. Кривий Ріг.

Тож вже сьогодні вимушено переміщені особи, які зареєстровані у Кривому Розі та решті Дніпропетровщини зможуть отримати гуманітарну допомогу, а діти зможуть відвідати освітній простір та отримати солодощі.

Центр підтримки ВПО “Пліч-о-пліч” у Кривому Розі: адреса і режим роботи

Центр знаходиться за адресою: місто Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників, буд. 40 (вхід з двору)

Графік роботи: з понеділка по пʼятницю з 10:00 до 13:00 год.

За детальнішею інформацією звертайтеся за номером телефону: 0 (95) 894 89 02.

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