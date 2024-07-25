Бійці 31 ОМБр потрапили в оточення біля Прогресу, але зуміли вийти – DeepState

Бійці 31 ОМБр потрапили в оточення біля Прогресу, але зуміли вийти. Про факт оточення командування офіційно не повідомляло, лише констатувало, що обстановка складна.

Про те, що українським оборонцям вдалося вийти з оточення, повідомили аналітики DeepState, передають “Новини України – НСН“.

Бійці 31 ОМБр потрапили в оточення біля Прогресу

Моніторингова група DeepState заявила, що військовим з 31 окремої механізованої бригади вдалося вирватися з оточення в районі села Прогрес у Донецькій області.

Українське командування не підтверджувало факт оточення, але заявляло про “напружену та складну” ситуацію.

Як зазначають аналітики, близько 14:00 24 липня низка спостережних пунктів 1 та 3 батальйонів 31 ОМБр нібито потрапили в повне оточення. Особовий склад повідомив командира, що вони будуть прориватися з боєм.

З допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях, хлопці з 1 та 3 батальйонів змогли вирватися з оточення в повному складі, – вказали у DeepState

Моніторингова група вказує, що це була дуже нервова та важка операція. Затримка хоча б на кілька годин могла призвести до другого кільця оточення.

Всі бійці залишилися живими та продовжують стримувати ворога. Зазначається, що саме 31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони.

Даний випадок має бути нагадуванням для багатьох командирів не нехтувати особовим складом та довіряти сержантському та офіцерському складу, який знаходиться на безпосередній лінії зіткнення, – пишуть у DeepState

Зазначимо, що вчора, 24 липня, в оперативно-стратегічному угрупованні військ “Хортиця” повідомляли, що намагаються вибити росіян із села Прогрес, що на Покровському напрямку. Про його захоплення ворогом, а також про ризик оточення, повідомляв проєкт DeepState.

Підрозділи противника в районі Прогресу перебувають під вогневим ураженням Сил оборони. Вживаються заходи, щоб вибити звідти ворога. Тривають бої, – йшлося в повідомленні у середу

ОСУВ зазначало, що ситуація на Покровському напрямку в смузі відповідальності “Хортиці”, де зокрема ведуть оборонні бої підрозділи 31-ї окремої механізованої бригади, напружена та складна.

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