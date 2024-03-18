Безкоштовний похід для ветеранів в Карпатах: що пропонують, як записатися

Організація Metta організовує безкоштовний похід для ветеранів в Карпатах. Розповідаємо про умови, програму заходу, а також як записатися і де уточнити інформацію.

Цей похід для ветеранів, що закохані в гори чи тільки планують спробувати такий відпочинок. І відчувають потребу побути зі своїми.

Увага! Програма не розрахована на дітей чи інших членів родини

Коли заплановано похід

Мандрівка відбудеться 2-5 квітня в селі Коростів.

Виїзд зі Львова. Участь, проживання та харчування є безкоштовним.

Виїзд 2 квітня о 7-30 ранку автобусом організації.

Виїзд назад 5 квітня до Залізничного вокзалу м. Львів.

Що у програмі

похід в уважному і іронічному супроводі Олексія Кушнєра

сходження на гору Парашку і не тільки

дізнатись і по можливості скористатись Коростівською вузькоколійкою

спільні багаття та чаювання

якщо пощастить – музичні кола (беріть музичний інструмент)

ненав’язливий психологічний супровід

Безкоштовний похід для ветеранів в Карпатах: деталі

Концепт Горотерапії – це відновлення через повернення до гір, зцілення через походи та повернення до себе через взаємодію з іншими людьми. В команді організаторів психологи ГО Метта, гіди та військові добровольці, а тепер військові ЗСУ – Віталій Дячук та Олексій Кушнєр з Nomad.live, котрі спробували ефект Горотерапії на собі, щоб потім допомагати побратимам та посестрам відновитись. Цього разу гідом буде Олексій Кушнєр.

З 2022 року психологи та гіди об’єднались і займаються відновленням військових, ветеранів та родин за допомогою природи і гір Карпат.

Горотерапія являтиме собою радіальні походи з ночівлею в будиночку притулку. Ми будемо багато ходити, говорити, мовчати, читати та трохи писати, грати музику (тож якщо у вас є музичний інструмент – прихопіть з собою). Будемо сидіти навколо вогнища та активно відновлюватись і можливо створимо щось власними руками, – йдеться у повідомленні оргнізаторів

Список речей які варто мати з собою

речі по погоді

капці домашні або шкарпетки (для комфорту в притулку)

зручне взуття, яке може витримувати дощ

дощовик

беруші та маска за потреби для комфортного сну

термос

ліки за індивідуальною потребою (загальна аптечка в нас є);

музичний інструмент – за бажанням

смаколики собі

спальник і рушник

одяг для сну (проживати по кілька осіб у кімнатах)

килимок /каремат чи сідачку

термочашка або будь яке інше горнятко, ложку (для перекусу в мандрівках)

Просимо ці 4 дні утриматись від зберігання чи вживання психоактивних речовин, – наголошують організатори

Контакти

Більше дізнатись про діяльність організації і задати питання можна на сторінках соцмереж

А також за телефоном: +38068 258 6814

Подати заявку можна ТУТ.

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