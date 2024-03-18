Безкоштовний похід для ветеранів в Карпатах: що пропонують, як записатися

Організація Metta організовує безкоштовний похід для ветеранів в Карпатах. Розповідаємо про умови, програму заходу, а також як записатися і де уточнити інформацію.
Цей похід для ветеранів, що закохані в гори чи тільки планують спробувати такий відпочинок. І відчувають потребу побути зі своїми.
Коли заплановано похід
- Мандрівка відбудеться 2-5 квітня в селі Коростів.
- Виїзд зі Львова. Участь, проживання та харчування є безкоштовним.
- Виїзд 2 квітня о 7-30 ранку автобусом організації.
- Виїзд назад 5 квітня до Залізничного вокзалу м. Львів.
Що у програмі
- похід в уважному і іронічному супроводі Олексія Кушнєра
- сходження на гору Парашку і не тільки
- дізнатись і по можливості скористатись Коростівською вузькоколійкою
- спільні багаття та чаювання
- якщо пощастить – музичні кола (беріть музичний інструмент)
- ненав’язливий психологічний супровід
Безкоштовний похід для ветеранів в Карпатах: деталі
Концепт Горотерапії – це відновлення через повернення до гір, зцілення через походи та повернення до себе через взаємодію з іншими людьми. В команді організаторів психологи ГО Метта, гіди та військові добровольці, а тепер військові ЗСУ – Віталій Дячук та Олексій Кушнєр з Nomad.live, котрі спробували ефект Горотерапії на собі, щоб потім допомагати побратимам та посестрам відновитись. Цього разу гідом буде Олексій Кушнєр.
З 2022 року психологи та гіди об’єднались і займаються відновленням військових, ветеранів та родин за допомогою природи і гір Карпат.
Горотерапія являтиме собою радіальні походи з ночівлею в будиночку притулку. Ми будемо багато ходити, говорити, мовчати, читати та трохи писати, грати музику (тож якщо у вас є музичний інструмент – прихопіть з собою). Будемо сидіти навколо вогнища та активно відновлюватись і можливо створимо щось власними руками, – йдеться у повідомленні оргнізаторів
Список речей які варто мати з собою
- речі по погоді
- капці домашні або шкарпетки (для комфорту в притулку)
- зручне взуття, яке може витримувати дощ
- дощовик
- беруші та маска за потреби для комфортного сну
- термос
- ліки за індивідуальною потребою (загальна аптечка в нас є);
- музичний інструмент – за бажанням
- смаколики собі
- спальник і рушник
- одяг для сну (проживати по кілька осіб у кімнатах)
- килимок /каремат чи сідачку
- термочашка або будь яке інше горнятко, ложку (для перекусу в мандрівках)
Контакти
Більше дізнатись про діяльність організації і задати питання можна на сторінках соцмереж
А також за телефоном: +38068 258 6814
Подати заявку можна ТУТ.
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