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Безкоштовний похід для ветеранів в Карпатах: що пропонують, як записатися

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Безкоштовний похід для ветеранів в Карпатах: що пропонують, як записатися

Організація Metta організовує безкоштовний похід для ветеранів в Карпатах. Розповідаємо про умови, програму заходу, а також як записатися і де уточнити інформацію.

Цей похід для ветеранів, що закохані в гори чи тільки планують спробувати такий відпочинок. І відчувають потребу побути зі своїми.

Увага! Програма не розрахована на дітей чи інших членів родини

 

 

Коли заплановано похід

  • Мандрівка відбудеться 2-5 квітня в селі Коростів.
  • Виїзд зі Львова. Участь, проживання та харчування є безкоштовним.
  • Виїзд 2 квітня о 7-30 ранку автобусом організації.
  • Виїзд назад 5 квітня до Залізничного вокзалу м. Львів.

Що у програмі

  • похід в уважному і іронічному супроводі Олексія Кушнєра
  • сходження на гору Парашку і не тільки
  • дізнатись і по можливості скористатись Коростівською вузькоколійкою
  • спільні багаття та чаювання
  • якщо пощастить – музичні кола (беріть музичний інструмент)
  • ненав’язливий психологічний супровід

Безкоштовний похід для ветеранів в Карпатах: деталі

Безкоштовний похід для ветеранів в Карпатах: що пропонують, як записатися

Концепт Горотерапії – це відновлення через повернення до гір, зцілення через походи та повернення до себе через взаємодію з іншими людьми. В команді організаторів психологи ГО Метта, гіди та військові добровольці, а тепер військові ЗСУ – Віталій Дячук та Олексій Кушнєр з Nomad.live, котрі спробували ефект Горотерапії на собі, щоб потім допомагати побратимам та посестрам відновитись. Цього разу гідом буде Олексій Кушнєр.

З 2022 року психологи та гіди об’єднались і займаються відновленням військових, ветеранів та родин за допомогою природи і гір Карпат.

Горотерапія являтиме собою радіальні походи з ночівлею в будиночку притулку. Ми будемо багато ходити, говорити, мовчати, читати та трохи писати, грати музику (тож якщо у вас є музичний інструмент – прихопіть з собою). Будемо сидіти навколо вогнища та активно відновлюватись і можливо створимо щось власними руками, – йдеться у повідомленні оргнізаторів

Список речей які варто мати з собою

  • речі по погоді
  • капці домашні або шкарпетки (для комфорту в притулку)
  • зручне взуття, яке може витримувати дощ
  • дощовик
  • беруші та маска за потреби для комфортного сну
  • термос
  • ліки за індивідуальною потребою (загальна аптечка в нас є);
  • музичний інструмент – за бажанням
  • смаколики собі
  • спальник і рушник
  • одяг для сну (проживати по кілька осіб у кімнатах)
  • килимок /каремат чи сідачку
  • термочашка або будь яке інше горнятко, ложку (для перекусу в мандрівках)
Просимо ці 4 дні утриматись від зберігання чи вживання психоактивних речовин, – наголошують організатори

 

Контакти

Більше дізнатись про діяльність організації і задати питання можна на сторінках соцмереж

А також за телефоном: +38068 258 6814

Подати заявку можна ТУТ.

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