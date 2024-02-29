Безкоштовне протезування зубів для ветеранів: що відомо про новий проект

В Україні стартував пілотний проект, в рамках якого передбачається безкоштовне протезування зубів для ветеранів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає НСН.

Безкоштовне протезування зубів для ветеранів

Послуги будуть доступні учасникам бойових дій, людям, які отримали інвалідність через війну, і деяким категоріям військовослужбовців. Зазначається, що протезування зубів можна буде зробити в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності.

Шмигаль зазначив, що держава компенсує медичним закладам витрати на лікування через Національну службу здоровʼя України (НСЗУ). Загалом на цю програму планують витрати 750 мільйонів гривень.

Раніше ми писали: У Дії з’являться 8 нових послуг: шлюб, розмитнення авто, сервіси для ветеранів тощо