Безкоштовний чекап у лікаря-травматолога для дітей у Києві: як записатися

Безкоштовний чекап у лікаря-травматолога для дітей у Києві – це подарунок юним мешканцям столиці від фонду Вадима Столара. Розповідаємо, хто може його отримати і як подати заявку.

Фонд Вадима Столара відкрив реєстрацію на безоплатний огляд дитячого ортопеда-травматолога в одному з провідних медичних центрів столиці.

У фонді зазначають, що виявляти ортопедичні захворювання важливо якомога раніше. Перевірка опорно-рухового апарату дитини дасть змогу лікарю оцінити його стан та, якщо буде необхідно, надати батькам рекомендації щодо їхніх подальших дій.

Безкоштовний чекап у лікаря-травматолога для дітей у Києві: хто може подати заявку

На безоплатний чекап запросять 30 дітей, оберуть випадковим чином. Важливо, щоб на момент обстеження дитина перебувала у Києві.

Потрапити на обстеження зможуть діти у віці від народження до 18 років з родин трьох пільгових категорій:

внутрішньо переміщених осіб,

в яких загинула близька людина,

які втратили житло через війну.

Заповнити форму можна ТУТ.

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