Безкоштовні вантажні перевезення – нова допомога для ВПО і УБД

Безкоштовні вантажні перевезення – це нова допомога для ВПО і УБД в рамках соціальної програми від компанії Грузар.

Компанія Грузар — вже багато років виконує вантажні перевезення різної складності. Транспортування відбуваються по Києву та інших містах України. Основними напрямками роботи є: квартирний переїзд, вантажне таксі, офісний переїзд, вантажники, перевезення меблів, перевезення речей та інші види суміжних робіт. Компанія активно організовує різноманітні соціальні та гуманітарні проекти в Україні.

Програма підходить для людей, які мають офіційний статус/документ внутрішньо переміщеної особи або УБД.

Перевезти можна будь-яку кількість речей, але безкоштовно перевозять вантаж який не більше 6 метрів кубічних і не важче 300 кілограмів.

У березні 2024 року Українська компанія Грузар розпочинає реалізацію програми допомоги найуразливішим сім’ям ВПО та сім’ям учасників бойових дій, які постраждали від російської агресії, – кажуть у компанії

Зазначається, що в рамках чергового етапу реалізації програми планують надати допомогу близько 3000 сімей (орієнтовно 10 тис. перевезень різних вантажів). Допомогу отримають родини, які заповнять онлайн-анкету та нададуть підтвердження статусу ВПО або УБД.

Упродовж двох місяців ми зобов’язуємось надати послуги переїзду, транспортування чи вантажників для потреб цих сімей.

У 2022-23 році у м. Києві та Київській області допомогою нашої громадської ініціативи уже скористалося близько 1500 родин (понад 5000 людей).

Нова допомога для ВПО і УБД: безкоштовні вантажні перевезення – як отримати

Подати заявку можна тут

Зверніть увагу, що заповнення анкети не гарантує отримання допомоги. У разі великої кількості заявок, компанія в першу чергу буде надавати допомогу найбільш нужденним сім’ям.

Якщо вам потрібна допомога у заповненні анкети або виникли інші запитання, зверніться за номером підтримки: +38 (0)97 91 91 426 (10.00-18.00).

Ще контакти:

Руденко Михайло – організатор соціальної ініціативи та представник компанії Грузар.

Телефон: +380 97 919 14 26

Пошта: mykhailo.rudenko@gruzar.com.ua

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