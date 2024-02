Безкоштовні уроки з англійської для дітей 4-12 років – як долучитися

Безкоштовні уроки з англійської для дітей 4-12 років проводяться в рамках національної програми популяризації англійської мови Future Perfect. Безоплатний доступ до онлайн-занять надається на два роки.

.

Онлайн-школа з вивчення англійської мови All Right відкрила безоплатний доступ для українських дітей. На платформі працюють більш ніж 600 вчителів, які мають відповідні сертифікати й адаптують методику викладання під інтереси кожної дитини. Понад 65 тисяч студентів із 46 країн світу використовують All Right для вивчення англійської.

Онлайн-школа надасть безоплатний доступ до різних типів навчальних матеріалів, серед яких:

онлайн-заняття в групах, сформованих за віком та рівнем знань дитини

інтерактивна платформа для самостійного вивчення англійської

бібліотека навчальних матеріалів: настільні ігри, кросворди, розмальовки тощо

добірка з тематичними відеоматеріалами: пісні, мультфільми та ігрові відео

Подати заявку можна тут.

