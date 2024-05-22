Допомога новоприбулим ВПО у Кропивницькому надається БО “БФ “ЗБЕРЕЖЕМО УКРАЇНЦІВ”, який створений для ВПО м. Кропивницький і Кіровоградської області. Розповідаємо, хто і як може отримати гуманітарну допомогу.
Допомога новоприбулим ВПО у Кропивницькому: як отримати
Гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів можуть отримати українці, які зовсім недавно прибув, або ж зараз прибуває із зон бойових дій, прифронтових регіонів.
Фонд пропонує первинну разову допомогу.
Немає жодних обмежень у віці, статі і статусі для отримання цього набору. Єдина вимога – ви евакуйовані у 2024 р.
Маємо надію, це полегшить вашу адаптацію на новому місці, – кажуть благодійники
Як подати заявку
Якщо ви евакуювались зі своєї домівки у 2024 році, заповніть будь ласка, цю форму, і з вами сконтактують та узгодять зустріч для видачі гуманітарної допомоги.
- паспорт голови родини (мама, тато, офіційний опікун);
- свідоцтво/а про народження дитини/дітей;
- довідки ВПО 2024 р.;
- ІПН голови родини.
Благодійники просять розповісти про дану ініціативу близьким і знайомим, які вимушено покидають домівки і їдуть до Кропивницького.
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