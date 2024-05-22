Допомога новоприбулим ВПО у Кропивницькому надається БО “БФ “ЗБЕРЕЖЕМО УКРАЇНЦІВ”, який створений для ВПО м. Кропивницький і Кіровоградської області. Розповідаємо, хто і як може отримати гуманітарну допомогу.

Допомога новоприбулим ВПО у Кропивницькому: як отримати

Гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів можуть отримати українці, які зовсім недавно прибув, або ж зараз прибуває із зон бойових дій, прифронтових регіонів.

Фонд пропонує первинну разову допомогу.

Немає жодних обмежень у віці, статі і статусі для отримання цього набору. Єдина вимога – ви евакуйовані у 2024 р.

Маємо надію, це полегшить вашу адаптацію на новому місці, – кажуть благодійники

Як подати заявку

Якщо ви евакуювались зі своєї домівки у 2024 році, заповніть будь ласка, цю форму, і з вами сконтактують та узгодять зустріч для видачі гуманітарної допомоги.

Після реєстрації очікуйте повідомлення у Вайбер (зверніть увагу, щоб вказаний у формі телефон мав вайбер) з запрошенням на певну дату і час.

На зустріч при собі мати:

паспорт голови родини (мама, тато, офіційний опікун);

свідоцтво/а про народження дитини/дітей;

довідки ВПО 2024 р.;

ІПН голови родини.

Благодійники просять розповісти про дану ініціативу близьким і знайомим, які вимушено покидають домівки і їдуть до Кропивницького.

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