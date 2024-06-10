Сертифікати на продукти і засоби гігієни для людей, що лікують туберкульоз – це адресна допомога, яка надається БО TBPeopleUkraine в рамках проєкту «Keep Up Fight TB» за фінансової підтримки Expertise Franceзавдяки та завдяки системі моніторингу #OneImpactUkraine. Розповідаємо про це детальніше.

Подарункові сертифікати на продукти харчування та засоби гігієни дозволяють підтримати людей у скрутних життєвих обставинах, зберегти їх прихильність до лікування, а також повірити у власні сили та успішне завершення лікування.

Сертифікати на продукти і засоби гігієни для людей, що лікують туберкульоз: як отримати

Всі запити про допомогу проходять верифікацію адміністраторами OneImpactUkraine та ранжуються відповідно до категорій пріоритетності (у першу чергу для людей з інвалідністю, ВПО, пенсіонерів, дітей), після чого команда благодійників шукає необхідні ресурси для забезпечення потреб і подолання бар’єрів, з якими стикається ТБ спільнота.

Наприкінці травня було організовано відправку продуктових і гігієнічних сертифікатів для пацієнтів, що лікують туберкульоз у Донецькій, Одеській, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Хмельницькій, Житомирській, Полтавській, Миколаївській та Чернігівській областях.

Якщо ви лікуєте туберкульоз і потребуєте допомоги, ви можете сформувати власний запит на отримання допомоги для людей, які лікують туберкульоз, через систему моніторингу бар’єрів #OneImpaсtUkraine або за номером +38 067 100 93 07.

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