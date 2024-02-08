Важливе звернення Приватбанку до клієнтів: змінилися правила видачі деяких карток

З’явилося важливе звернення Приватбанку до клієнтів. Змінилися правила видачі карток “єВідновлення”, пише На пенсії, передає НСН.

Як змінилися правила видачі карток “єВідновлення”

ПриватБанк оновив правила видачі карток “єВідновлення”, на які перераховується грошова компенсація за житло, що було зруйноване або пошкоджене внаслідок російської військової агресії. Тепер на кожен зруйнований об’єкт нерухомості клієнт банку може отримати окрему картку для отримання державної компенсації через застосунок “Дія”.

За даними офіційної державної статистики, понад 70% людей, які вже оформили отримання виплат за зруйновану нерухомість, оформили картки “єВідновлення” через ПриватБанк.

За інформацією ПриватБанку, його клієнти вже витратили на відновлення житла понад 1 млрд гривень і отримали додаткову вигоду у вигляді кешбеку на загальну суму 7,2 млн грн.

Як оформити картку “єВідновлення” в ПриватБанку

Клієнти ПриватБанку можуть оформити спеціальну картку для отримання компенсації за зруйноване житло не виходячи з дому. Для цього потрібно скористатися інтернет-банкінгом Приват24, уся процедура займе кілька хвилин.

Інструкція з оформлення картки “єВідновлення”.

Перейдіть на сайт Приват24 за посиланням.

Авторизуйтеся на сайті, для цього введіть свій логін і пароль.

Оберіть вкладку Картки.

Натисніть на пункт “єВідновлення”.

Дотримуйтесь подальших вказівок на екрані.

Після відкриття віртуальної картки, отримати пластикову картку можна в будь-якому відділенні ПриватБанку. Після оформлення картки можна подавати заяву на отримання компенсації за зруйноване та пошкоджене житло в застосунку “Дія”.

Читайте також: В Україні спростили програму єВідновлення — які зміни відбулися