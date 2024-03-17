В Україні в рази збільшили соціальну допомогу для дітей однієї з категорій. Йдеться про дітей полеглих захисників-добровольців.

Про це повідомляє Мінреінтеграції з посиланням на урядовий портал, передає НСН.

Уряд збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців

Йдеться про дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які добровільно брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це дозволить з 1 квітня автоматично підвищити розмір виплати на одну дитину із 2361 гривні до 7800 гривень і до 6100 гривень на кожного неповнолітнього, якщо в сім’ї є двоє та більше дітей.

Таким чином Уряд врегулював питання виплат соцдопомоги дітям добровольців, яким встановлено статус членів сім’ї загиблих Захисників і Захисниць України згідно із Законом «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту».

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