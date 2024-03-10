Виплати ВПО за новими правилами: безробітним нагадали про важливий момент

З 1 березня виплати ВПО здійснюються за новими правилами. Продовжити допомогу можуть і безробітним у разі подання ними відповідної заяви. Але є важливі умови, про які нагадує Уряд-онлайн, передає НСН.

Виплати ВПО за новими правилами

З 1 березня на виплати за новою заявою можуть претендувати ті безробітні ВПО, які зареєструвалися в Центрі зайнятості.

З 1 березня 2024 року змінився порядок призначення соціальної допомоги людям зі статусом ВПО. Так, після призначення допомоги працездатні члени родини мають обрати один зі способів сприяння своїй зайнятості, – йдеться у повідомленні Уряд-онлайн

А саме:

працевлаштуватись;

зареєструватись як ФОП;

подати заявку на участь у грантовій програмі з метою отримання коштів на створення або розвиток власного бізнесу;

подати заявку на отримання ваучера на навчання;

стати на облік у центрі зайнятості.

Можливості для безробітних

У Центрі зайнятості громадяни, які є зареєстрованими безробітними, мають можливість:

пройти безоплатне професійне навчання. Зокрема, отримати ваучер на навчання – документ, що дає змогу безоплатно підвищити кваліфікацію або отримати нову професію за переліком зі 124 професій і спеціальностей;

отримати грант на створення або розвиток бізнесу. Пропонується дві програми, якими можуть скористатись ВПО:

1.”Власна справа” – розмір мікрогрантів становить від 50 до 250 тис. грн;

2.Грант для ветеранів – передбачає три варіанти надання грантів на суми, які не можуть перевищувати 250 тис. грн, 500 тис. грн та 1 млн грн відповідно.

Крім того, перебуваючи на обліку в Центрі зайнятості під час воєнного стану, протягом 90 днів громадяни мають змогу отримувати допомогу по безробіттю.

Зазначимо, що деякі безробітні можуть продовжувати отримати виплати ВПО і без виконання вище названих умов. Детально про це ми писали ТУТ.

Зверніть увагу!

Також додамо, що, як нам повідомили в одному із відділень управління соцзахисту, за березень мають надійти виплати усім дітям, незалежно від того, подавали їх батьки заяви на продовження чи ні. А в подальшому вже виплати залежатимуть від результату розгляду заяв.

Крім того, спеціалісти надали нам інформацію щодо ФОП. А саме: держава, ймовірно, рахуватиме прибутки підприємців в залежності від групи. Так, перша група – це одна мінімальна зарплати, друга – дві, а третя – три. Але можуть бути виключення та індивідуальний підхід.

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