Від 450 до 3 100 грн – хто може отримати виплати до Дня Незалежності

Виплати до Дня Незалежності у цьому році може отримати низка категорій громадян. Суми коливаються від 450 грн до 3 100 грн. Розповідаємо подробиці.
Хто може отримати виплати до Дня Незалежності і які суми
Виплату у розмірі 450 гривень отримають:
- учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів/гетто/інших місць примусового утримання,
- особи, насильно вивезені на примусові роботи,
- діти партизанів,
- підпільники, інші учасники боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу противника.
Надбавка у 650 гривень:
- члени сімей загиблих/померлих ветеранів війни, статус яких встановили відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту,
- дружини померлих осіб, які мали інвалідність унаслідок війни,
- дружини померлих учасників бойових дій/учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю у зв’язку із загальним захворюванням, трудовим каліцтвом, інших причин, які не одружилися повторно.
На 1 000 гривень очікуватимуть:
- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності,
- колишні неповнолітні (на момент ув’язнення) ув’язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися там.
Максимальну виплату в 3 100 гривень отримають:
- особи, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною,
- особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни,
- колишні малолітні (на момент ув’язнення не було 14 років) ув’язнені концентраційних таборів/гетто/інших місць примусового тримання,
- громадяни, визнані особам з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво та з інших причин.
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