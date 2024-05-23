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Від 450 до 3 100 грн – хто може отримати виплати до Дня Незалежності

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Від 450 до 3 100 грн – хто може отримати виплати до Дня Незалежності

Виплати до Дня Незалежності у цьому році може отримати низка категорій громадян. Суми коливаються від 450 грн до 3 100 грн. Розповідаємо подробиці.

Хто може отримати виплати до Дня Незалежності і які суми

Виплату у розмірі 450 гривень отримають:

  • учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів/гетто/інших місць примусового утримання,
  • особи, насильно вивезені на примусові роботи,
  • діти партизанів,
  • підпільники, інші учасники боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу противника.

Надбавка у 650 гривень:

  • члени сімей загиблих/померлих ветеранів війни, статус яких встановили відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту,
  • дружини померлих осіб, які мали інвалідність унаслідок війни,
  • дружини померлих учасників бойових дій/учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю у зв’язку із загальним захворюванням, трудовим каліцтвом, інших причин, які не одружилися повторно.

На 1 000 гривень очікуватимуть:

  • учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності,
  • колишні неповнолітні (на момент ув’язнення) ув’язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися там.

Максимальну виплату в 3 100 гривень отримають:

  • особи, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною,
  • особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни,
  • колишні малолітні (на момент ув’язнення не було 14 років) ув’язнені концентраційних таборів/гетто/інших місць примусового тримання,
  • громадяни, визнані особам з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво та з інших причин.

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