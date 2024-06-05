1069
Тег:
БлагодійністьдеДопомога
1069

Нова допомога мешканцям трьох областей: благодійники запускають проєкт

Автор -
Журналіст
Нова допомога мешканцям трьох областей: благодійники запускають проєкт

Благодійники запускають проєкт, яким передбачена нова допомога мешканням трьох областей. Мета – підтримка населення. Проєкт реалізує фонд «Помагаєм» у партнерстві з Mercy Corps та за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Розповідаємо подробиці.

Нова допомога мешканцям трьох областей: коли і де

Нова допомога мешканцям трьох областей: благодійники запускають проєкт

Програма, яку запускають благодійники, триватиме до кінця лютого 2025 року і спрямована на покращення доступу до основних потреб найбільш вразливих категорій громадян.

Проєкт торкнеться мешканців таких областей:

  • Запорізької,
  • Донецької,
  • Дніпропетровської.

Кому допоможуть благодійники?

Людям, які не в змозі самостійно покращити якість свого життя в умовах кризової ситуації, спричиненої повномасштабною війною.

Яка саме допомога передбачається

В рамках проєкту буде:

  • зареєстровано 2000 родин для отримання багатоцільової грошової допомоги,
  • забезпечено гігієнічними засобами 2800 людей, в тому числі проведено адресну доставку для 350 маломобільних людей,
  • надана психологічна допомога дорослим і дітям,
  • надана юридична і соціальна підтримка дорослим і дітям.

Реалізація цього проєкту сприятиме посиленню стійкості найбільш вразливих категорій населення Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. Разом із партнерами ми знову зможемо підтримати тих, кому зараз найважче! – кажуть благодійники

Анонси з детальними умовами отримання з’являться найближчими тижнями. Громадянам пропонують слідкувати за оновленнями інформації на ресурсах БФ «Помагаєм».

А також повідомляють важливу деталь:

Про можливість зареєструватися на допомогу анонсуватимуть адміністрації громад, які візьмуть участь у проєкті.

Нова допомога мешканцям трьох областей: благодійники запускають проєкт

Можливо, вам також буде цікаво: Підприємці Дніпропетровщини і Київщини можуть отримати 20 000 доларів на підтримку бізнесу

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×