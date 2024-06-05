Нова допомога мешканцям трьох областей: благодійники запускають проєкт

Благодійники запускають проєкт, яким передбачена нова допомога мешканням трьох областей. Мета – підтримка населення. Проєкт реалізує фонд «Помагаєм» у партнерстві з Mercy Corps та за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Розповідаємо подробиці.
Нова допомога мешканцям трьох областей: коли і де
Програма, яку запускають благодійники, триватиме до кінця лютого 2025 року і спрямована на покращення доступу до основних потреб найбільш вразливих категорій громадян.
Проєкт торкнеться мешканців таких областей:
- Запорізької,
- Донецької,
- Дніпропетровської.
Кому допоможуть благодійники?
Людям, які не в змозі самостійно покращити якість свого життя в умовах кризової ситуації, спричиненої повномасштабною війною.
Яка саме допомога передбачається
В рамках проєкту буде:
- зареєстровано 2000 родин для отримання багатоцільової грошової допомоги,
- забезпечено гігієнічними засобами 2800 людей, в тому числі проведено адресну доставку для 350 маломобільних людей,
- надана психологічна допомога дорослим і дітям,
- надана юридична і соціальна підтримка дорослим і дітям.
Реалізація цього проєкту сприятиме посиленню стійкості найбільш вразливих категорій населення Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. Разом із партнерами ми знову зможемо підтримати тих, кому зараз найважче! – кажуть благодійники
Анонси з детальними умовами отримання з’являться найближчими тижнями. Громадянам пропонують слідкувати за оновленнями інформації на ресурсах БФ «Помагаєм».
А також повідомляють важливу деталь:
Про можливість зареєструватися на допомогу анонсуватимуть адміністрації громад, які візьмуть участь у проєкті.
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