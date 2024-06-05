Нова допомога мешканцям трьох областей: благодійники запускають проєкт

Благодійники запускають проєкт, яким передбачена нова допомога мешканням трьох областей. Мета – підтримка населення. Проєкт реалізує фонд «Помагаєм» у партнерстві з Mercy Corps та за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Розповідаємо подробиці.

Нова допомога мешканцям трьох областей: коли і де

Програма, яку запускають благодійники, триватиме до кінця лютого 2025 року і спрямована на покращення доступу до основних потреб найбільш вразливих категорій громадян.

Проєкт торкнеться мешканців таких областей:

Запорізької,

Донецької,

Дніпропетровської.

Кому допоможуть благодійники?

Людям, які не в змозі самостійно покращити якість свого життя в умовах кризової ситуації, спричиненої повномасштабною війною.

Яка саме допомога передбачається

В рамках проєкту буде:

зареєстровано 2000 родин для отримання багатоцільової грошової допомоги,

для отримання багатоцільової грошової допомоги, забезпечено гігієнічними засобами 2800 людей , в тому числі проведено адресну доставку для 350 маломобільних людей ,

, в тому числі проведено адресну доставку для , надана п сихологічна допомога дорослим і дітям,

дорослим і дітям, надана юридична і соціальна підтримка дорослим і дітям.

Реалізація цього проєкту сприятиме посиленню стійкості найбільш вразливих категорій населення Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. Разом із партнерами ми знову зможемо підтримати тих, кому зараз найважче! – кажуть благодійники

Анонси з детальними умовами отримання з’являться найближчими тижнями. Громадянам пропонують слідкувати за оновленнями інформації на ресурсах БФ «Помагаєм».

А також повідомляють важливу деталь:

Про можливість зареєструватися на допомогу анонсуватимуть адміністрації громад, які візьмуть участь у проєкті.

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