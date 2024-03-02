Виплати Захисникам у разі встановлення інвалідності: як отримати допомогу

В Україні передбачені виплати Захисникам у разі встановлення інвалідності, внаслідок бойових дій. Оновлений порядок виплати ОГД робить її більш доступною та зручною для отримання.

Про це повідомляє Львівська ОВА, передає НСН.

Виплати Захисникам у разі встановлення інвалідності

Отримати грошову допомогу можна не пізніше ніж через 3 роки після видачі відповідної довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності.

Тим, хто служить, необхідно подати відповідний рапорт до командира військової частини. Колишнім військовослужбовцям, які звільнилися із ЗСУ, треба подати документи до ТЦК та СП, де вони перебувають на обліку.

За місцем подання документів заповнюється заява встановленого зразка та дозвіл на обробку персональних даних.

Які документи потрібно:

паспорт; ідентифікаційний номер; номер банківського рахунку; довідки про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва), виданої командиром військової частини; постанови військово-лікарської комісії (ВЛК) про причинний звʼязок поранення (травми, контузії, каліцтва або захворювання); довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності; витяг з наказу командира військової частини про виключення зі списків у зв’язку зі звільненням.

Особам, які звільнилися із ЗСУ, необхідно також подати витяг із наказу військової частини, який підтверджує їхнє виключення зі списків у звʼязку зі звільненням.

Комісія Міноборони ухвалює рішення про призначення ОГД та доводить їх військовій частині або ОТЦК та СП відповідно, які здійснюють виплати грошової допомоги.

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