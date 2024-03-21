Грошова допомога військовим та поліцейським: що пропонує новий закон

Верховна Рада ухвалила законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист”. Цим законом передбачена також грошова допомога військовим та поліцейським.

Про це повідомляє НСН, з посиланням на законопроєкт №10313.

Норми закону передбачають низку пільг для військовослужбовців та поліцейських. А саме:

грошова виплата у розмірі 15 млн грн родині військового, який загинув на війні;

підвищена фінансова допомога у разі народження дитини у військовослужбовця;

лікування військовослужбовця до 12 місяців, у тому числі за кордоном, без необхідності проходити військово-лікарську комісію через кожні чотири місяці;

одноразова грошова допомога в разі загибелі чи втрати працездатності поліцейського.

Також законопроєкт №10313 передбачає наступні виплати:

військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях, а також здійснюють спеціальні (бойові) завдання, необхідні для забезпечення оборони України, щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 тис. до 100 тис. гривень;

військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні, а також військовослужбовцям, які захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися в полон), безвісно відсутні, інтерновані в нейтральні держави або є заручниками, щомісячно виплачується додаткова винагорода у розмірі 100 тис. гривень;

військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним з виконанням обов’язків військової служби щодо захисту Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними або непридатними до військової служби, щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.

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