Деякі українці можуть отримати виплати до Дня Незалежності. Максимальна сума становить 3100 гривень на одну людину.

Частина українців отримає одноразову грошову допомогу, яка призначається у зв’язку із відзначенням Дня Незалежності. Метою цих виплат є підтримка людей з інвалідністю або колишніх ув’язнених концтаборів.

Про це розповідають Новини України – НСН.

Згідно з повідомленням Кобеляцької міськради, всього буде кілька категорій отримувачів виплат. Максимальна сума на одну людину становить 3100 гривень.

Виплати до Дня Незалежності – хто може отримати до 3000 грн від держави

I категорія

До неї входять усі пенсіонери, які отримають виплату разом із пенсією за серпень. Для отримання виплат необхідно, щоб документи про інвалідність були у їхній пенсійній справі.

II категорія

Включає військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів. Інформацію про них до Пенсійного фонду передаватимуть установи та військові частини, де проходила службу конкретна людина. Це позбавить громадян необхідності звертатися до структур ПФУ особисто.

III категорія

Це особи, які не стоять на обліку до Пенсійного фонду України.. Ці люди повинні подати заяву, до якої додаються паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посвідчення, що підтверджує певний статус особи та довідку з банку про відкриття рахунку. При цьому важливо, щоб було зазначено реквізити банківського рахунку з переліку уповноважених банків, визначених Міністерством фінансів України, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги.

Розмір виплат варіюється залежно від групи інвалідності:

І група – 3100 гривень;

II група – 2900 гривень;

III група – 2700 гривень.

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