Тимчасова допомога пенсіонерам без стажу надається, якщо людина взагалі не напрацювала страхового стажу. Стало відомо, який розмір виплат

Українці, які не напрацювали страхового стажу, можуть лишитися без пенсії. Проте держава все одно здійснюватиме певні виплати.

Про це розповідає НСН з посиланням на портал Дія.

Пенсія для людей без стажу

Особи, які протягом життя взагалі не напрацювали страхового стажу, з 65 років отримують допомогу від держави, у розмірі – 2 361 гривні.

Натомість пенсіонери, які мають недостатній стаж, отримуватимуть аналогічну суму з 63 років.

Зверніть увагу! Аби оформити собі такі виплати, необхідно звернутися з документами до місцевого центру соціального захисту. Під час воєнного стану та ще місяць після нього, виплати продовжуватимуть без перерви, незалежно від того, чи були пропущені терміни для їх перевірки.

Тимчасова допомога пенсіонерам без стажу – який розмір виплат

Вимоги до страхового стажу у 2024 році становлять:

31 рік – для виходу на пенсію у 60 років;

21 рік – для 63 років;

15 років – для 65 років.

Як можуть зрости ці виплати

Такі виплати не індексуються і зростають лише з прожитковим мінімумом. Проте вони можуть трохи піднятися після настання певного віку, через надбавки:

з 70 до 74 років – 300 гривень додатково;

з 75 до 79 років – 456 гривень додатково;

з 80 років і старше – 570 гривень додатково.

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