Через війну багато українців були вимушені покинути свої домівки і облаштовуватись у безпечних регіонах України. Для сімей з дітьми буде корисна послуга «муніципальна няня».

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Мінсоцполітики.

Як відомо, зараз багато родин з дітьми потребують більше підтримки та допомоги. Тим, хто переїхав з постраждалих регіонів, потрібно облаштовувати життя на новому місці, шукати роботу, можливо перенавчатись. Це набагато складніше, якщо немає на кого залишити дитину.

Щоб допомогти таким родинам Уряд розширив категорії родин з дітьми, на яких поширюватиметься послуга “муніципальна няня”.

Послуга «муніципальна няня» тепер доступна для більшої категорії українців

Як скористатися послугою

Щоб отримати послугу, родині потрібно:

знайти помічника чи помічницю по догляду за дитиною;

укласти договір на надання послуг і подати документи на оплату.

Важливі зміни: тепер батьки можуть скористатися послугою “муніципальна няня” для дитини до 6-ти років, якщо в їхній громаді не працюють дошкільні заклади.

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