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Послуга «муніципальна няня» тепер доступна для більшої категорії українців

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Журналіст
Послуга «муніципальна няня» тепер доступна для більшої категорії українців

Через війну багато українців були вимушені покинути свої домівки і облаштовуватись у безпечних регіонах України. Для сімей з дітьми буде корисна послуга «муніципальна няня».

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Мінсоцполітики.

Як відомо, зараз багато родин з дітьми потребують більше підтримки та допомоги. Тим, хто переїхав з постраждалих регіонів, потрібно облаштовувати життя на новому місці, шукати роботу, можливо перенавчатись. Це набагато складніше, якщо немає на кого залишити дитину.

Щоб допомогти таким родинам Уряд розширив категорії родин з дітьми, на яких поширюватиметься послуга “муніципальна няня”.

Послуга «муніципальна няня» тепер доступна для більшої категорії українців

Послуга «муніципальна няня» тепер доступна для більшої категорії українців

Як скористатися послугою

Щоб отримати послугу, родині потрібно:

  • знайти помічника чи помічницю по догляду за дитиною;
  • укласти договір на надання послуг і подати документи на оплату.

Важливі зміни: тепер батьки можуть скористатися послугою “муніципальна няня” для дитини до 6-ти років, якщо в їхній громаді не працюють дошкільні заклади.

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