Незабаром в Дії для українців стане доступна ще одна послуга. Кому вона знадобиться.

В застосунку Дія з’явиться послуга, яка дозволяє актуалізувати дані у Реєстрі територіальної громади.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на пресслужбу Дії.

Нова послуга стане корисною для тих, у кого:

не формується витяг про місце проживання;

є помилка в місці проживання в паспорті у “Дії”;

змінене прізвище, але інформація про це не оновлена у витязі.

В Дії з’явиться нова послуга – для кого вона буде корисна

До бета-тесту послуги на порталі “Дія” можуть долучитись ті, хто:

має ID-картку чи біометричний закордонний паспорт;

має податковий номер.

На даному етапі послуга доступна по усій Україні, окрім Одеси, Миколаєва та низки громад з тимчасово окупованих територій й зони бойових дій.

Мова йде про:

Харківську область – Дворічанська, Вовчанська громади;

Запорізька область – Водянська, Чкаловська, Степногірська громади;

Херсонську область – Бехтерська, Виноградівська, Мирненська, Тавричанська, Таврійська громади;

Донецьку область – Вугледарська, Кальчицька, Мангушська, Нікольська громади.

“Також послуга недоступна для громадян, у яких зареєстроване місце проживання на території АРК та окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей”, – додає пресслужба “Дії”.

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