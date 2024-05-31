Незабаром в Дії для українців стане доступна ще одна послуга. Кому вона знадобиться.
В застосунку Дія з’явиться послуга, яка дозволяє актуалізувати дані у Реєстрі територіальної громади.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на пресслужбу Дії.
Нова послуга стане корисною для тих, у кого:
- не формується витяг про місце проживання;
- є помилка в місці проживання в паспорті у “Дії”;
- змінене прізвище, але інформація про це не оновлена у витязі.
В Дії з’явиться нова послуга – для кого вона буде корисна
До бета-тесту послуги на порталі “Дія” можуть долучитись ті, хто:
- має ID-картку чи біометричний закордонний паспорт;
- має податковий номер.
На даному етапі послуга доступна по усій Україні, окрім Одеси, Миколаєва та низки громад з тимчасово окупованих територій й зони бойових дій.
Мова йде про:
- Харківську область – Дворічанська, Вовчанська громади;
- Запорізька область – Водянська, Чкаловська, Степногірська громади;
- Херсонську область – Бехтерська, Виноградівська, Мирненська, Тавричанська, Таврійська громади;
- Донецьку область – Вугледарська, Кальчицька, Мангушська, Нікольська громади.
“Також послуга недоступна для громадян, у яких зареєстроване місце проживання на території АРК та окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей”, – додає пресслужба “Дії”.
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