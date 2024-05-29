Такого немає у світі: у Дії почали тестувати послугу «Шлюб-онлайн»

29 травня у Дії почали тестувати нову послугу «Шлюб-онлайн». Зовсім ского українці зможуть подати і зареєструвати свій шлюб у застосунку.

Про це повідомив Михайло Федоров, передає сайт «новини України – НСН».

Ця послуга буде актуальною для пар на відстані та військових.

«Система пропонує вільні дати для церемонії по відеозв’язку, але не раніше ніж за п’ять днів до», написав Федоров.

Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться у Дію. А фізично пара може замовити його доставлення через Укрпошту. Або фізично забрати його в Укрпошті.

У Дії почали тестувати нову послугу

Зараз у Дії проходить бета-тестування послуги «Шлюб-онлайн». До неї можуть долучитися пари:

повнолітні громадяни України

маєте ідентифікаційний код

ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у Дії

неодружені або офіційно розлучені

Зареєструватися на тестування послуги можна за посиланням.

«Такої послуги онлайн-шлюби немає ніде у світі», додав Федоров.

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