Нова фінансова допомога на дітей в Україні – хто може отримати

Уряд запровадив програму «Дитина не одна», у рамках якої надаватимуть від 6,4 тис. грн до 11,19 тис. грн тим, хто прихистив дітей, які залишилися без батьків.

Про це розповіла в ефірі телемарафону «Єдині новини» міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, повідомляє НСН з посиланням на finance.ua.

Хто може отримати допомогу

За словами Жолнович, з квітня 2024 року надаватимуть грошову допомогу дітям, які втратили батьків, проте не набули статусу сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

Гроші виплачуватимуть людям, які тимчасово прихистили таких дітей. Йдеться про родичів, знайомих, а також якщо дитину прихистила названа сім’я чи дитячий будинок сімейного типу.

Зазначається, що кошти надаватимуть задля забезпечення необхідних умов та догляду таких дітей.

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Скільки коштів виплачуватимуть

Розмір виплати залежатиме від віку дитини та становитиме від 6407 грн до 8000 гривень.

У випадку, якщо дитина має інвалідність — від 8970 грн до 11 190 грн.

Урядова постанова передбачає, що гроші виплачуватимуться впродовж шести місяців тим, хто перебуває в Україні.

За словами посадовиці, раніше протягом всього часу перебування дитини у родичів усі фінансові витрати лягали на плечі рідних.

Проте часто через фінансову скруту вони не мали можливості повноцінно забезпечити потреби дитини.

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