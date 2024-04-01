Українцям розповіли, чи можуть отримувати виплати ВПО переселенці, якщо вони не працевлаштовані

Як передає НСН, про це розповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО.

Так, деяких українців цікавить, чи можуть розраховувати на виплати ВПО, якщо вони не працевлаштовані. У зв’язку з цим юристи роз’яснили це питання.

Як зазначається, переселенці, які звертаються за призначенням виплат вперше, повинні протягом трьох місяців працевлаштуватися, відкрити підприємницьку діяльність або ж зареєструватися в Центрі зайнятості як безробітний або шукаючий роботу. В іншому випадку особа перестає отримувати виплати ВПО 2024 року.

“Працездатні непрацюючі ВПО, яким з 1 грудня 2023 р. допомогу було призначено вперше, протягом 3 місяців повинні вжити заходів для своєї зайнятості”, – йдеться у повідомленні.

Чи можуть отримувати виплати ВПО не працевлаштовані переселенці – пояснення юриста

В іншому випадку виплати їм буде скасовано, але є низка винятків. Зокрема, обмеження не стосуються:

одну людину зі складу сім’ї, яка доглядає дитину до досягнення нею шестирічного віку (включно);

одну людину зі складу сім’ї, яка має трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядає їх;

одну людину зі складу сім’ї, яка виховує малолітню дитину, яка навчається повністю або частково он-лайн і це підтверджено документально, якщо фактичним місцем проживання такої сім’ї є територія бойових дій (наприклад, м. Харків);

особи, яка доглядає дитину, хворим на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I ступеня, інсуліномізалежний травму, що вимагає трансплантації органу, вимагає паліативної допомоги, якої не встановлено інвалідність, що підтверджується документально;

особи з інвалідністю І чи ІІ групи;

особи, яка доглядає особу з інвалідністю І групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу, або особою, яка досягла 80-річного віку;

фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду, що підтверджується документально;

студента, який навчається за денною/дуальною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), професійної вищої, вищої освіти.

Отже, навіть працездатна особа може продовжувати отримувати виплати та не бути працевлаштованою, зареєстрованою як безробітну тощо.

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