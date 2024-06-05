Гранти для ФОП у чотирьох областях: як отримати до $5000

Гранти для ФОП у чотирьох областях України надаються в рамках програми Данської ради у справах біженців. Стартував прийом заявок на отримання. Розповідаємо подробиці.
Благодійники допомагають підприємствам і підприємцям долати негативні наслідки війни та сприяємо збільшенню робочих місць. В рамках даного гранту можна отримати до $5000
Гранти для ФОП у чотирьох областях: хто і як може отримати
Хто може отримати допомогу?
Приймають заявки від підприємств і підприємців, розташованих у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.
У пріоритеті підприємства та ФОПи, які відчули негативні наслідки війни та реалізують чи виробляють товари або надають послуги для покриття базових потреб населення.
Грант може піти на покриття різноманітних витрат:
- придбання обладнання
- оплата оренди приміщення
- оплата лізингу обладнання
- інші актуальні потреби бізнесу
Додатково до гранту програма передбачає до 5 годин бізнес-консультацій (бухгалтерський облік, маркетинг, юридична допомога тощо).
Як отримати грант
Умови участі:
- Заповніть аплікаційну форму, що включає бізнес-план в довільній формі: https://bit.ly/3wQCQpo (згори оберіть зручну для вас мову)
- Необхідно працевлаштувати мінімум на 6 місяців принаймні одну особу, яка постраждала від війни.
- У встановлені терміни вам потрібно надати звіт про те, як отримані кошти були використані на цілі, визначені програмою.
Ваші скарги, звернення та пропозиції направляйте на пошту: UKR-feedback@drc.ngo або телефонуйте 0 800 33 95 18 (пн-пт 9:00-17:00).
Грантова допомога можлива завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
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