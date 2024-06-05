Гранти для ФОП у чотирьох областях: як отримати до $5000

Гранти для ФОП у чотирьох областях України надаються в рамках програми Данської ради у справах біженців. Стартував прийом заявок на отримання. Розповідаємо подробиці.

Благодійники допомагають підприємствам і підприємцям долати негативні наслідки війни та сприяємо збільшенню робочих місць. В рамках даного гранту можна отримати до $5000

Гранти для ФОП у чотирьох областях: хто і як може отримати

Хто може отримати допомогу?

Приймають заявки від підприємств і підприємців, розташованих у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

У пріоритеті підприємства та ФОПи, які відчули негативні наслідки війни та реалізують чи виробляють товари або надають послуги для покриття базових потреб населення.

Грант може піти на покриття різноманітних витрат:

придбання обладнання

оплата оренди приміщення

оплата лізингу обладнання

інші актуальні потреби бізнесу

Додатково до гранту програма передбачає до 5 годин бізнес-консультацій (бухгалтерський облік, маркетинг, юридична допомога тощо).

Як отримати грант

Умови участі:

Заповніть аплікаційну форму, що включає бізнес-план в довільній формі: https://bit.ly/3wQCQpo (згори оберіть зручну для вас мову)

Необхідно працевлаштувати мінімум на 6 місяців принаймні одну особу, яка постраждала від війни.

У встановлені терміни вам потрібно надати звіт про те, як отримані кошти були використані на цілі, визначені програмою.

Ваші скарги, звернення та пропозиції направляйте на пошту: UKR-feedback@drc.ngo або телефонуйте 0 800 33 95 18 (пн-пт 9:00-17:00).

Грантова допомога можлива завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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