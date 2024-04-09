Грошова допомога на навчання для жителів 4 областей: як отримати $450

Фінансова допомога на навчання для жителів 4 областей надаватиметься у вигляді грантів. Підтримку здійснює бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Можна отримати до $450 – вже відкрито прийом заявок. Розповідаємо подробиці.
Фінансова допомога на навчання для жителів 4 областей – хто може отримати
Ті, хто має бажання підвищити свої навички і працевлаштуватись. Для участі в програмі необхідно бути безробітним та продемонструвати зацікавленість і мотивацію до навчання.
Програма розповсюджується на мешканців чотирьох областей:
- Запорізька,
- Дніпропетровська,
- Миколаївська,
- Херсонська.
Проте пріоритет буде віддаватись заявкам з:
- Запоріжжя,
- Кривого Рогу,
- Павлограда,
- Михайлівської, Петро-Михайлівської громад Запорізької області,
- Апостолівської та Томаківської громад Дніпропетровської області.
Важливо: перевага у відборі надається вразливим категоріям населення (багатодітні родини, люди з інвалідністю тощо).
Фінансова допомога на навчання для жителів 4 областей – як отримати
Яка навчальна програма підходить?
Це може бути будь-який курс на ваш вибір, проте DRC буде пріоритезувати ті спеціальності та навички, які є актуальними на ринку праці вашого регіону. Крім того, організація, яка проводить навчання, має укласти з вами договір про це.
Курс має розпочатися з травня і завершитись до кінця серпня 2024 року.
Що потрібно для оформлення заявки?
- Мати чітку мотивацію
- Мати перспективи працевлаштування після завершення курсу
- Надати відомості про ситуацію у родині
- Сформулювати, чому саме ви маєте стати одержувачем цього гранту
Зверніть увагу: кількість грантів обмежена і посилання для реєстрації може бути закрито, якщо набереться необхідна кількість учасників.
Дізнатись більше і подати заявку можна за посиланням
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