Грошова допомога на навчання для жителів 4 областей: як отримати $450

Фінансова допомога на навчання для жителів 4 областей надаватиметься у вигляді грантів. Підтримку здійснює бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Можна отримати до $450 – вже відкрито прийом заявок. Розповідаємо подробиці.

Фінансова допомога на навчання для жителів 4 областей – хто може отримати

Ті, хто має бажання підвищити свої навички і працевлаштуватись. Для участі в програмі необхідно бути безробітним та продемонструвати зацікавленість і мотивацію до навчання.

Програма розповсюджується на мешканців чотирьох областей:

Запорізька,

Дніпропетровська,

Миколаївська,

Херсонська.

Проте пріоритет буде віддаватись заявкам з:

Запоріжжя,

Кривого Рогу,

Павлограда,

Михайлівської, Петро-Михайлівської громад Запорізької області,

Апостолівської та Томаківської громад Дніпропетровської області.

Важливо: перевага у відборі надається вразливим категоріям населення (багатодітні родини, люди з інвалідністю тощо).

Фінансова допомога на навчання для жителів 4 областей – як отримати

Яка навчальна програма підходить?

Це може бути будь-який курс на ваш вибір, проте DRC буде пріоритезувати ті спеціальності та навички, які є актуальними на ринку праці вашого регіону. Крім того, організація, яка проводить навчання, має укласти з вами договір про це.

Курс має розпочатися з травня і завершитись до кінця серпня 2024 року.

Що потрібно для оформлення заявки?

Мати чітку мотивацію

Мати перспективи працевлаштування після завершення курсу

Надати відомості про ситуацію у родині

Сформулювати, чому саме ви маєте стати одержувачем цього гранту

Зверніть увагу: кількість грантів обмежена і посилання для реєстрації може бути закрито, якщо набереться необхідна кількість учасників.

Дізнатись більше і подати заявку можна за посиланням

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