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Нова грошова допомога для ВПО в Одеській області: як отримати кошти на оренду житла

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Нова грошова допомога для ВПО в Одеській області: як отримати кошти на оренду житла

Нова грошова допомога для ВПО в Одеській області анонсована благодійною організацією Caritas Odesa UGCC. Розповідаємо подробиці.

Відкрито новий напрямок надання допомоги в рамках проєкту “Житло для вразливих домогосподарств в Україні ІІІ” – гроші на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, – йдеться у повідомленні організації

Нова грошова допомога для ВПО у Одеській області: хто може отримати кошти

Щоб отримати такий вид допомоги, необхідно відповідати одній з цільових груп:

  • ВПО, які проживають у місцях колективного проживання.
  • ВПО після 24.02.2022 року з районів проведення ООС за переліком, затвердженим Міністерством інтеграції; новоприбулі, які мають довідку ВПО не пізніше 1 року (за територіальністю Одеська обл.).
  • ВПО, які живуть в орендованому житлі під загрозою виселення і не мають іншої альтернативи, окрім як повернутися до колективного місця проживання.

Нова грошова допомога для ВПО в Одеській області: як отримати кошти на оренду житла

Як подати заявку

Для заповнення попередньої заявки, заповніть гугл-форму за посиланням.

Після її заповнення працівники самостійно зв’яжуться з вами та запросять на реєстрацію.

Для реєстрації на участь у проєкті необхідно мати такі документи:

  • Паспорт,
  • ІНН,
  • довідка ВПО,
  • документ, що підтверджує вразливість членів родини (за наявністю),
  • довідку про доходи (ОК-5, ОК-7 тощо),
  • Договір оренди нерухомого майна,
  • документи права власності орендованого майна (фотокопії).

Проєкт реалізується за підтримки UNHCR агентство ООН у справах біженців.

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