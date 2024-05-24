Нова грошова допомога для ВПО в Одеській області: як отримати кошти на оренду житла

Нова грошова допомога для ВПО в Одеській області анонсована благодійною організацією Caritas Odesa UGCC. Розповідаємо подробиці.
Відкрито новий напрямок надання допомоги в рамках проєкту “Житло для вразливих домогосподарств в Україні ІІІ” – гроші на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, – йдеться у повідомленні організації
Нова грошова допомога для ВПО у Одеській області: хто може отримати кошти
Щоб отримати такий вид допомоги, необхідно відповідати одній з цільових груп:
- ВПО, які проживають у місцях колективного проживання.
- ВПО після 24.02.2022 року з районів проведення ООС за переліком, затвердженим Міністерством інтеграції; новоприбулі, які мають довідку ВПО не пізніше 1 року (за територіальністю Одеська обл.).
- ВПО, які живуть в орендованому житлі під загрозою виселення і не мають іншої альтернативи, окрім як повернутися до колективного місця проживання.
Як подати заявку
Для заповнення попередньої заявки, заповніть гугл-форму за посиланням.
Після її заповнення працівники самостійно зв’яжуться з вами та запросять на реєстрацію.
Для реєстрації на участь у проєкті необхідно мати такі документи:
- Паспорт,
- ІНН,
- довідка ВПО,
- документ, що підтверджує вразливість членів родини (за наявністю),
- довідку про доходи (ОК-5, ОК-7 тощо),
- Договір оренди нерухомого майна,
- документи права власності орендованого майна (фотокопії).
Проєкт реалізується за підтримки UNHCR агентство ООН у справах біженців.
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