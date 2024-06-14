3000 євро грошова допомога для ВПО – як подати заявку

Окремий Підрозділ Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine реалізує проєкт підтримки ВПО. Що за грошова допомога, які критерії і як отримати підтримку у розмірі 3000 євро, читайте в матеріалі “Новини України – НСН“.
Структурний підрозділ Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine втілює ініціативу зміцнення стійкості громад України. Однією з частин цього проєкту є грантова підтримка для мікробізнесів.
Проєкт має намір підтримувати підприємства з реалістичними та стійкими бізнес-ідеями для відновлення або розширення економічної діяльності. Мікрогрант передбачає цільову благодійну допомогу на придбання обладнання та матеріалів, загальна вартість якої складає 3000 євро, що буде перераховано у гривнях згідно із курсом НБУ на момент транзакції.
Хто і в якому розмірі може отримати кошти?
Проєкт планує підтримати підприємства у Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській та Львівській областях, які мають реалістичні та стійкі бізнес-ідеї для відновлення або розвитку своєї економічної діяльності. Мікрогрант (грант у грошовому еквіваленті) включає надання цільової благодійної допомоги на закупівлю обладнання та матеріалів, загальна сума якої становить 3000 євро у грошовому еквіваленті у гривнях на момент переказу по курсу НБУ.
Обов’язкові критерії відбору для участі в даній грантовій програмі:
- статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) від 24 лютого 2022, місце проживання та проведення господарської діяльності в Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській або Львівській областях;
- бізнес зареєстрований, належить та керується саме заявником на грант, який є громадянином України (18+ років);
- об’єктом грантової підтримки може виступати лише обладнання та матеріали. Частка матеріалів не може перевищувати 20% від загальної суми;
- відсутність притягнення до кримінальної відповідальності через корупцію чи шахрайство;
Напрямки бізнесу — крафтове виробництво та сервісні послуги.
Важливо знати, що грант не покриває заробітну плату, оренду чи ремонт приміщення, транспортні витрати та інші подібні витрати.
Як і до якого числа можна подати заявку
Проєкт заохочує до подачі заявок жінок зі статусом ВПО, що проживають у Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській та Львівській областях. Жінки, які є головою сім’ї у зв’язку з воєнною службою чоловіка, його пораненням, перебуванням у полоні чи загибеллю є пріоритетною категорією.
Заповнити заявку та дізнатися більше інформації можна за посиланням.
Реєстрація на отримання гранту проводитиметься до 12 липня 2024 року включно.
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