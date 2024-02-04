Дитячі речі безкоштовно для ВПО у Дніпрі і місцевих мешканців: приходьте 5 лютого

Дитячі речі безкоштовно для ВПО у Дніпрі і місцевих мешканців роздадуть благодійники.

5 лютого – дитячий день в БФ “ОК Права людини Україна”. Наявність документів, що підтверджують статус – обов’язкова.

Дитячі речі безкоштовно для ВПО у Дніпрі і місцевих мешканців: що і хто може отримати

В наявності є речі:

для немовлят з перших днів народження

дитячі та підліткові речі

різноманітна розмірна сітка

всі пори року

Хто може отримати допомогу:

родини ВПО

багатодітні родини

малозабезпечені родини

Куди звертатися:

5 лютого, понеділок з 12:00 до 18:00, обідня перерва з 15:00 до 15:30.

Фонд працює за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 81, офіс 6.

Довідки: (096) 195-27-45

Також ми повідомляли: Хто з ВПО може звертатися за продовженням виплат вже з 1 лютого