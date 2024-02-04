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Дитячі речі безкоштовно для ВПО у Дніпрі і місцевих мешканців: приходьте 5 лютого

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Дитячі речі безкоштовно для ВПО у Дніпрі і місцевих мешканців: приходьте 5 лютого

Дитячі речі безкоштовно для ВПО у Дніпрі і місцевих мешканців роздадуть благодійники.

5 лютого – дитячий день в БФ “ОК Права людини Україна”. Наявність документів, що підтверджують статус – обов’язкова.

Дитячі речі безкоштовно для ВПО у Дніпрі і місцевих мешканців: що і хто може отримати

В наявності є речі:

  • для немовлят з перших днів народження
  • дитячі та підліткові речі
  • різноманітна розмірна сітка
  • всі пори року

Дитячі речі безкоштовно для ВПО у Дніпрі і місцевих мешканців: приходьте 5 лютого

Хто може отримати допомогу:

  • родини ВПО
  • багатодітні родини
  • малозабезпечені родини

Куди звертатися:

  • 5 лютого, понеділок з 12:00 до 18:00, обідня перерва з 15:00 до 15:30.
  • Фонд працює за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 81, офіс 6.
  • Довідки: (096) 195-27-45

Також ми повідомляли: Хто з ВПО може звертатися за продовженням виплат вже з 1 лютого

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Допомога населенню

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