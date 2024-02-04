Дитячі речі безкоштовно для ВПО у Дніпрі і місцевих мешканців: приходьте 5 лютого

Дитячі речі безкоштовно для ВПО у Дніпрі і місцевих мешканців роздадуть благодійники.
5 лютого – дитячий день в БФ “ОК Права людини Україна”. Наявність документів, що підтверджують статус – обов’язкова.
Дитячі речі безкоштовно для ВПО у Дніпрі і місцевих мешканців: що і хто може отримати
В наявності є речі:
- для немовлят з перших днів народження
- дитячі та підліткові речі
- різноманітна розмірна сітка
- всі пори року
Хто може отримати допомогу:
- родини ВПО
- багатодітні родини
- малозабезпечені родини
Куди звертатися:
- 5 лютого, понеділок з 12:00 до 18:00, обідня перерва з 15:00 до 15:30.
- Фонд працює за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 81, офіс 6.
- Довідки: (096) 195-27-45
Також ми повідомляли: Хто з ВПО може звертатися за продовженням виплат вже з 1 лютого
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