Як висушити промоклий телефон – просте рішення

Що потрібно зробити, щоб висушити промоклий телефон, коли його неможливо розібрати.

Про це NNS розповідає далі у матеріалі.

Як висушити промоклий телефон

Врятувати телефон, що впав у воду, не так і складно, головне знати, як це правильно зробити.

Насамперед фахівці рекомендують розібрати промоклий смартфон, витягнути акумулятор, якщо є така можливість, sim-карту, картку пам’яті, і просушити серветками всі доступні елементи, а сам гаджет покласти на рушник таким чином, щоб рідина могла максимально витекти

Але що робити, коли гаджет розібрати просто неможливо?

Як просушити телефон, який не розбирається

Якщо у мобільному пристрої незнімна акумуляторна батарея, необхідно зробити тільки одне: віднести свій улюблений гаджет до сервісного центру на ремонт, і зробити це потрібно якнайшвидше.

Самостійно ви можете тільки дістати SIM-картки та картку пам’яті і просушити. Також рекомендується протерти їх спиртом, щоб уникнути окислення знімних елементів.

Що не можна робити, якщо телефон упав у воду

Смартфон повинен сохнути щонайменше 2 дні. У цей час не слід його включати.

Не можна підключати промоклий мобільний телефон до електромережі.

Не можна трясти смартфон. Такі дії заженуть воду ще далі.

Не бажано сушити пристрій у рисі або гречці: дрібні частинки або лушпиння можуть потрапити всередину і призвести до поломки гаджета.

Чому не варто сушити промоклий смартфон феном

Відповідь дуже проста: якщо сушити телефон феном, то тепле повітря може перегріти внутрішні елементи пристрою, що тільки посилить ситуацію. Так, є фени з холодним обдуванням, але прохолодним повітрям ви нічого не висушите. Тому краще взагалі так не робити.

Джерело: Телеграф

Як зарядити телефон без світла – 5 порад