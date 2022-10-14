Як зарядити телефон без світла – 5 порад

Щоб постійно бути на зв’язку треба знати, як зарядити телефон без світла в екстреній ситуації.

Коли ворожі ракетні обстріли спричиняють перебої електроенергії, зарядити свій девайс звичним способом не завжди можливо.

Як зарядити телефон без електроенергії розповідає NNS з посиланням на itechua.

Power bank

Це – найпростіший і найшвидший спосіб зарядити гаджет.

Не дарма українцям рекомендують тримати павербанк завжди зарядженим, адже саме він врятує вас у випадку вимкнення світла.

Якщо у вас немає власного павербанка, обов’язково купіть. Павербанки бувають різні, тому під час купівлі звертайте увагу на витривалість, потужність та ємність.

Не забувайте, що павербанки мають мінімальний саморозряд батареї, тому вибирайте акумулятор із запасом у 20-30%. Варто зазначити, чим більша ємність батареї – тим більші вага та розмір пристрою.

Ноутбук

Не дуже надійний, проте дієвий спосіб підзарядити свій смартфон. Якщо вдома маєте заряджений ноутбук і кабель USB, то зарядити гаджет доволі просто.

Під’єднайте телефон до ноутбука за допомогою шнура. Телефон буде заряджатися повільно, проте на найважливіші дії заряду має вистачити.

Єдиний мінус – користуватися ноутбуком ви не зможете, адже він теж швидко розрядиться.

Автомобіль

Автомобільні зарядки має кожен власник авто. Якщо у вас або ваших знайомих/сусідів є машина, попросіть зарядити телефон.

Цього вистачить, щоб ви кілька годин були на зв’язку.

Колонка

Цей спосіб не забезпечить телефон тривалим зарядом, проте його вистачить для телефонної розмови чи виходу в інтернет.

Якщо ви маєте потужну заряджену колонку, під’єднайте до неї телефон за допомогою кабелю.

Генератор, акумулятор або безперебійне джерело живлення

Джерело безперебійного живлення – це автоматичний пристрій, що дозволяє приєднаному до нього обладнанню деякий час працювати від своїх акумуляторів під час відключення електроенергії.

Для заряджання телефону чи комп’ютера можна використати резервні ДБЖ, їх часто використовують для безперебійної роботи персональних комп’ютерів. Напруга у них проходить транзитом.

Генератор для квартири – це спеціальний портативний прилад, до якого можна підключати будь-які побутові прилади у разі відключення світла.

Якщо у вас вдома є один з цих приладів, ви можете під’єднати свій девайс та зарядити телефон.

Як не варто заряджати телефон

На просторах інтернету можна зустріти безліч лайфхаків, які радять заряджати свої девайси від сонця, натирання батареї чи від лимона.

Проте такі народні методи – небезпечні для вашого телефону. Краще почекати, поки увімкнуть електроенергію, ніж потім купувати новий смартфон чи замінювати батарею.

Як зберегти заряд на телефоні

Якщо вимкнули світло, а телефон от-от розрядиться:

вимкніть мобільний інтернет, Wi-Fi та Bluetooth – вони крадуть відсоток заряду;

не користуйтесь енерговитратними програмами – іграми, соцмережами, YouTube тощо;

зменшіть яскравість екрану на мінімум;

за можливості, вимкніть телефон.

Як довше зберегти заряд телефона, коли немає світла