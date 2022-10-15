Як правильно зберігати питну воду вдома тривалий час на випадок надзвичайної ситуації.

Тривале зберігання води має свої мінуси через ймовірність розвитку живих організмів у ній, коли з’являється неприємний запах та помутніння. Щоб цього не допустити, потрібно дотримуватись правил зберігання питної води та розуміти, в якій тарі треба тримати її.

Про це NNS розповідає з посиланням на “Апостроф“.

Вода не має бути хлорованою та мати у складі домішки. Воду з під крана треба наливати у незакриту емальовану або скляну ємкість та залишити на ніч. Тоді з неї вивітриться хлор.

Воду слід наливати так, щоб не залишалося простору між кромкою та кришкою. Після цього тару із водою варто накрити кришкою та поставити на тривале зберігання у темне та прохолодне місце, температура якого не має перевищувати +30 градусів.

Кип’ячену воду експерти радять зберігати в емальованому посуді, який треба накрити.

Найкращим варіантом для вибору тари для води буде скляна ємність, яку герметично закривають. Тоді вода не псується протягом тривалого часу.

Керамічна, глиняна ємність, металева бочка та каністра з емальованим покриттям всередині теж підходять для зберігання. Таке покриття не дасть окислитися.

Воду у пластикових пляшках можна тримати до шести місяців, далі вона вже псується. Це лише за умови, що вода налита у харчовий пластик, наприклад, РЕТ-пляшки. В іншому випадку, у воду потраплять небезпечні для здоров’я людини речовини.

Також треба подбати про те, щоб заради ковтка не відкривати цілу каністру. Для цього потрібно подумати про варіанти зберігання води різних об’ємів, тобто для великої витрати та для разового використання.

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