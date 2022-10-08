Корисні поради, як не залишитись без світла взимку

З настанням холодної пори року напруга на електромережі збільшується вдвічі через використання приладів для опалення та скорочення світлового дня. У зв’язку з цим варто знати, як не залишитись без світла взимку

Про корисні поради, як не залишитися без світла взимку NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

При купівлі обирайте енергоефективні пристрої

Як правило, потужність пристроїв вказують на пакуванні. Надавайте перевагу техніці А, А+, А++, А +++ класу енергоефективності. Пам’ятайте: чим менша потужність, тим краще.

“Електричне обладнання та мережі повинні стабільно працювати взимку в умовах підвищеного навантаження. Адже система електропостачання є резервною для забезпечення тепла. Однак у разі увімкнення всіх потужних електроприладів не уникнути перенавантаження», – пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Розподіляйте навантаження

Вмикайте найбільш потужні електроприлади по черзі.Найбільш енерговитратними пристроями є обігрівачі, конвектори, електропечі, холодильники, бойлери, електрочайники та праски.

Особливо це важливо для будинків, що побудовані до 2000 року, кажуть фахівці. Їхні внутрішньобудинкові мережі, як правило, не розраховані на високі навантаження.

Намагайтеся уникати перенавантаження в пікові години

Є час, коли навантаження на електромережі особливо високе. Зазвичай це наступні години:

з 7:00 до 11:00

з 20:00 до 22:00

У цей час жителі міст або збираються на роботу зранку, або повертаються додому ввечері, тому відповідно електроприлади працюють вдвічі потужніше.

Звичайно, не користуватися електроенергією в цей час неможливо, але спробуйте принаймні знизити кількість ввімкнених одночасно приладів, що вже значно зменшить напругу.

Перейдіть на нічний режим користування

Якщо можливо, використовуйте опалювальні пристрої, пральні та посудомийні машини ввечері після 22:00, коли пікова година закінчиться. До того ж таким чином можна заощадити до 50% електроенергії.

Якщо світло все ж зникне…

У разі відключення світла через перенавантаження вимкніть усі енерговитратні прилади й увімкніть «автомат». Якщо і в цьому випадку продовжує вибивати світло, необхідно звернутися до майстра.

Також запишіть телефон електрика вашого ОСББ або керівної компанії, що обслуговує ваш будинок. Саме в їхній зоні відповідальності перебуває обслуговування і ремонт усіх внутрішньобудинкових мереж.

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