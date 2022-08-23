Як правильно шукати і фільтрувати медичну інформацію у Google

Якщо ви шукаєте у Google інформацію щодо ліків чи здоров’я, слід ретельно обирати джерела, щоб не нашкодити собі та близьким.

Лікарка із Вінниці Аліна Волківська пояснила, як правильно шукати потрібний запит та на що слід звернути увагу при виборі сайту, на який хочете перейти, передає NNS.

“Щодня у пошуковику Google вводяться тисячі симптомів, ліків та діагнозів. Більшість інформації з інтернету сприймають за дійсне, після чого розпочинається самолікування. Особливо зараз, коли доступ до лікарів може бути обмеженим”, пише експертка.

Як правильно шукати медичну інформацію у Google

Вибирати пошуковик – Google.

Мова: краще англійська (якщо незрозуміло, користуйтесь Google Translate).

Матеріали “для пацієнтів” перекладаються майже ідеально.

Шукати за ключовими словами: чим їх менше, тим краще.

Сайт має бути актуальним: дивимося на рік публікації статті.

Знак “інформаційної якості”:

Перевіряйте, чи індексується сайт тут: wwwp.hon/en/search

Або шукайте на сайті цей логотип “HON CODE”

Домени, яким можна довіряти:

Найкращі: gov; edu; потім: org; решта – опціонально.

Приклади сайтів, де можна перевірити достовірність інформації на тему здоров’я та медицини:

Українські:

MО3 (Міністерство охорони здоров’я);

Центр громадського здоров’я.

Коронавірус нікуди не дівся, тому ось де краще слідкувати за інформацією: covid19.gov.ua; covid19.dec.gov.ua (лікування).

Міжнародні:

Mayo Clinic;

CDC (Центр контролю та профілактики хвороб), тут є багато pdf файлів;

WHO (ВООЗ);

AAP (Американська академія педіатрія);

AAFP (Американська академія сімейної медицини);

UpToDate, BMJ;

E-lactancia, Lact Med (сумісність ліків з ГВ).

Instagram: Свій док – тут українські лікарі поширюють важливу та достовірну інформацію.

“Неправильні діагнози, самодіагностика та самолікування можуть призвести до загострення хвороби та стати причиною занепокоєння, що згодом переростає в захворювання – “кіберхондрію”, а також маскувати потенційно небезпечні хвороби. Краще лікаря вас ніхто не оцінить, Google – не сканер. Це не рентгенівський апарат, який може просвітити вас і видати всю інформацію. Тому, не варто займатися самолікуванням, краще звертатись за консультацією до спеціалістів. Як, пишуть в рекламі: самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я”, резюмує лікарка.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер.

Пам’ятайте! Самолікування може бути шкідливим для здоров’я. Всі рішення потрібно узгоджувати із лікарем. Закликаємо обов’язково звертатися до фахівців.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Педіатр/Сімейний лікар Вінниця (@dr.volkivska__alina)

Відомі заспокійливі ліки, які насправді не працюють – список